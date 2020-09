Denuncian a un joven de Puerto Iguazú por acosar y amenazar a mujeres están a favor del aborto legal

El acusado tiene 27 años y se llama Jonathan C. Sus víctimas dicen que son hostigadas por su ideología

Un joven de 27 años, identificado como Jonathan C. fue denunciado por acoso callejero y amenazas en las redes sociales a chicas de la localidad de Puerto Iguazú. La mayoría de las víctimas señalaron que fueron hostigadas en la vía pública y luego por las redes sociales por utilizar el pañuelo verde, que simboliza el pedido de aborto legal, seguro y gratuito, lo que sería el detonante de las agresiones.

Según publicó el portal Actualizate Iguazú, sobre el joven pesan varias denuncias y escraches en las redes sociales, pero hasta el momento la justicia no tomó medidas para salvaguardar a los denunciantes.

El caso más reciente es del de Milina Bogado quien primero publicó en Facebook lo que vivió y luego realizó la denuncia correspondiente. La joven denunció, junto a su pareja, Alejandro Benítez, que el pasado domingo cerca de las 17:30 Jonatan C. la atacó en la vía pública.

“Me atacó verbalmente a lo que mi novio y yo pasamos de largo, cabe aclarar que no es la primera vez que este señor me acosa. Mi novio me dejó y se fue a guardar la moto para ir a trabajar en lo que este sujeto lo persigue y lo incita pelear, sin motivo alguno. Toda esta violencia se debe al pañuelo verde que tengo en la mochila”, contó la mujer en las redes sociales.

(Fuente: Vía Iguazú)

