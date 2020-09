Desde el INYM afirman que la concertación yerbatera se trabó por la intransigencia de la molinería correntina

Frente a la decisión de los molineros correntinos, quienes presentaron una nota para llevar el precio de la materia prima de la yerba mate a laudo, desde el INYM informaron que los demás eslabones de la cadena productiva siempre estuvieron abiertos a la negociación.

El productor, dirigente yerbatero y presidente del INYM, Juan José Szychowski afirmó que la decisión de llevar a leudo el precio de la materia prima de la yerba mate a Nación «es resultado de una falta de predisposición al diálogo», pues afirmó que entre los representantes de los demás eslabones de cadena yerbatera había predisposición a cerrar un acuerdo en torno a los 28 a 30 pesos para el kilo de hoja verde, pero el diálogo se frustró por la posición cerrada de los industriales correntinos.

«Tratamos siempre de que ante nada, se priorice el diálogo y buscar consensos porque eso se trata la vida en general y las empresas», explicó.

Como informó Misiones Online, no hubo acuerdo entre los representantes de los distintos eslabones de la cadena yerbatera sobre el precio de la materia prima para la elaboración de la yerba mate, por lo que ahora la Nación deberá establecer los precios a través de un laudo. El diputado provincial y productor yerbatero, Julio Petterson lo atribuyó a la intransigencia de la molinería, especialmente la correntina y afirmó que demostrarán con pruebas que la industria sí puede pagar entre 35 y 37 pesos el kilo de la hoja verde.

Coincidió Szychowski y afirmó que todavía tenían hasta mañana para llegar a un acuerdo, pero se sorprendieron de que la Asociación de Productores Molineros de Corrientes haya entregado una nota para llevar a laudo pues afirmaban en la misiva «que no se tenían las condiciones para la negociación» y de esta manera, para el productor «cortaron toda posibilidad al diálogo. Hacía tres semanas que íbamos negociando», lamentó.

Según el presidente del INYM esta fue una «posición de la industria correntina, hay que diferenciar que el director de la industria misionera siempre quiso negociar», explicó que cuando se trata de elegir los precios se demanda, según ley, la unanimidad en la decisión, por lo que ante el pedido de los empresarios correntinos, se tuvo que enviar a laudo».

«La ley nos indica eso. No significa que no hayamos tenido un acuerdo de precios, porque un acuerdo de precios consiste en que yo tuve una postura y el otro tiene otra postura y no llegamos al consenso. En esta ocasión no hablamos y dijeron: manden al laudo. Se está rompiendo el diálogo y eso para mí es grave», aclaró.

El titular del INYM precisó que según entiende esta es una situación extraña lo que sucedió en esta oportunidad porque casualmente se apela al diálogo. «En este contexto que está pasando el país, con el tema de la crisis y la cuarentena, creo que todos debemos estar abiertos al diálogo y buscar un consenso y precios para que la cadena funcione mejor».

Indicó que del total de la producción de materia prima el 80% se realiza en Misiones, y un 20% en la provincia de Corrientes.

«Los demás sectores como los productores estaban dispuestos a bajar de los 35 pesos a 30 y 28 pesos, las cooperativas también y la provincia de Misiones también estaban buscando un punto de acuerdo», lamentó.

Explicó que cuando los molineros hacen referencia a que las condiciones no están dadas, hablan de los precios que salen del INYM y el que venden en paquete de yerba molida.

«El precio de venta de paquetes, al igual que los salarios no dependen del instituto, sino de la Comisión de Trabajo Agrario, específicamente de la comisión asesora regional 9 y los precios del sector industrial es una negociación que hacen los industriales con la secretaría de comercio de la Nación», precisó.

