El huracán Sally tocó tierra en el sur de EEUU con vientos de hasta 165 km/h y anuncian inundaciones históricas

Ingresó al continente por Gulf Shores (Alabama), en la costa sur de Estados Unidos, con categoría 2, dijo el miércoles el Centro Nacional de Huracanes. Con vientos sostenidos de hasta 165 kilómetros por hora, el huracán Sally puede causar “inundaciones catastróficas y potencialmente mortales” en las áreas costeras de Alabama, Mississippi y Florida, alertó el centro con sede en Miami.

Sally es una tormenta poco común que podría hacer historia, explicó Ed Rappaport, subdirector del Centro Nacional de Huracanes. «Sally tiene una característica que no se ve a menudo, que es una lenta velocidad de avance, y eso va a agravar las inundaciones», dijo a The Associated Press.

El huracán Sally avanza

El huracán se adentró en tierra a un paso de 3,2 km/h, según el CNH. Rappaport comparó el lento avance de la tormenta con el del huracán Harvey, que anegó Houston en 2017. En zonas localizadas podrían caer hasta 76 centímetros (30 pulgadas) de agua, y «eso batiría un récord en algunos lugares«, dijo Rappaport.

Unos 500.000 hogares se quedaron sin luz en Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, según el sitio Poweroutage , y videos publicados en redes sociales parecían mostrar que algunas zonas ya comenzaron a sufrir inundaciones.

Cinco ciclones activos en el Atlántico

Sally, que se formó al sur de Florida, donde produjo intensas lluvias durante el fin de semana, es uno de los cinco ciclones actualmente activos en el Atlántico, un fenómeno que solo se registró una vez antes, en septiembre de 1971, según los meteorólogos.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dijo a los residentes que aunque se haya debilitado, “el huracán Sally no debe ser menospreciado”.

“Veremos inundaciones récord que quizás superen niveles históricos. Y con esa mayor cantidad de agua, vendrán mayores riesgos de pérdidas de vidas y propiedades”, dijo a la prensa. Ivey declaró el estado de emergencia el lunes a la espera de la llegada de Sally.

En la cadena Fox, el presidente Donald Trump comparó a Sally con el huracán Laura, que azotó Texas y Luisiana, así como el Caribe, hace unas semanas.

“Este es más pequeño pero es un poco más directo, pero tenemos todo bajo control”, señaló.

“Estamos en estrecho contacto con los líderes estatales & locales para asistir a los grandes pueblos de Alabama, Louisiana y Mississippi”, dijo Trump en Twitter.

“Manténganse a salvo”

Mississippi también declaró el estado de emergencia. Tate Reeves, gobernador de Misisipi, dijo que “las proyecciones de marejadas ciclónicas continúan siendo preocupantes, con marejadas costeras de entre cinco y ocho pies (1,5 a 2,4 metros)”. “Seguimos muy preocupados por la cantidad de lluvia”, añadió.

En tanto, el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, cuyo estado aún no se recupera del azote de Laura, que impactó como huracán categoría 4, pidió a los residentes estar preparados. “Sean inteligentes y manténganse a salvo”, tuiteó.

Sin nombres para huracanes

Hubo tantas tormentas tropicales en el Atlántico este año que la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, que las designa, está a punto de agotar su lista de 21 nombres por segunda vez en la historia. De ser así, tendrá que recurrir a las letras del alfabeto griego: Alfa, Beta, Gamma, Delta y así sucesivamente. La última vez que eso ocurrió fue en 2005, el año en que el huracán Katrina devastó Nueva Orleans.

Además de Sally están en actividad el huracán Paulette, las tormentas tropicales Teddy y Vicky y la depresión tropical Rene. Paulette azotó la isla de Bermudas el lunes con vientos de categoría 2 y fuertes lluvias, según el NHC.

El centro espera asimismo que la tormenta tropical Teddy, que actualmente se encuentra en medio del Atlántico, se convierta en huracán.

SP-CP+EP