La historia detrás de la tierna foto de la enfermera amamantando a recién nacido

Contó que decidió darle de mamar al recién nacido «sin pensar; me surgió de forma natural porque el bebé ya llevaba tres horas sin succionar». Dio detalles de la situación y resaltó: «Uno reacciona con el fin de ayudar».

La imagen de una enfermera que le dio de mamar a un recién nacido, cuya madre estaba descompuesta, emocionó en Santiago del Estero.

La enfermera Vanesa Suárez, que trabaja en el hospital de la localidad de Sumampa, a 230 kilómetros de la capital santiagueña, dijo que decidió darle de mamar al recién nacido «sin pensar; me surgió de forma natural porque el bebé ya llevaba tres horas sin succionar».

Vanesa recibió a las 6:20 un llamado de alerta en el hospital de Sumampa, en el que se le avisaba que «una joven había tenido a su bebé y necesitaba ayuda», según relató.

Agregó que «fuimos junto a mi compañero enfermero al barrio Matadero y ahí nos damos con que el bebé ya había nacido en la casa y la mamá tenía aún la placenta y el cordón, por lo que acudimos rápidamente a asistirla».

«La joven madre no había tenido ningún control, por eso me comunico con la doctora y me dice que para mayor seguridad la traslademos junto a su bebé hacia el hospital de Ojo de Agua, para que se le haga todos los controles, y evitar una infección o alguna complicación», manifestó.

Los enfermeros intentaron que la mamá le diera el pecho al bebé, pero «no podía ya que estaba un poco descompuesta» y, como habían pasado tres horas del nacimiento y «no teníamos ni mamadera ni nada, le dije a la doctora que yo le podía dar de mamar, ya que tengo un hijo de un añito que aún toma».

«Me saqué la bata, porque estábamos vestidos como el protocolo lo indica en este tiempo de pandemia y ahí nomás le di el pecho y él comenzó a succionar muy bien, por lo que fue un alivio poder darle alimento», ya que «nos estábamos preocupando porque podía bajarle el azúcar».