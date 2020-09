Sergio Romero lidera un ranking de futbolista que más dinero ganó sin jugar en la última temporada de la Premier League

El misionero Sergio Romero, oriundo de Bernardo de Irigoyen, lideró el ranking de jugadores más caros de la Premier League y que no jugaron mucho en la última temporada. Romero, de 33 años, defiende los colores del Manchester United desde la temporada 2015.

El arquero es uno de los pocos jugadores -ex seleccion argentina- que no tiene los minutos que desea. De igual manera, “Chiquito” se mantiene como arquero de los reds y suma minutos importantes en la Europa League y copas de la Premier League.

Desde que llegó de la Sampdoria de Italia, Romero disputó un total de 61 partidos con la camiseta del Manchester United. Asimismo, el portero oriundo de la Tierra Colorada, que disputó dos Copas del Mundo y que se consagró campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, jugó un total de 17 partidos en la última campaña y sólo recibió cinco goles en contra.

Según confirmó el medio inglés, The Sun, Chiquito es el futbolista que lideró el ranking de los futbolistas más caros que no vieron acción. Con un contrato anual de 3.600.000 libras, Romero quedó en el puesto 1 y dejó atrás a otro arquero, el inglés Joe Hart, que hasta el año pasado jugó en el Burnley F. C. y ahora fue traspasado al Tottenham Hotspur que dirige Jose Mourinho.

Sergio Romero, héroe en el mundial de Brasil

En este marco, el misionero comenzará una nueva temporada en la plantilla del United y tendrá como objetivo sumar la mayor cantidad de minutos posibles. El ex racing deberá lucirse ya que regreso Dean Henderson y eso podrìa retrasar màs sus oportunidades de jugar.

Por otro lado, el Aston Villa y Chelsea han sido los dos últimos equipos en preguntar por la situación del arquero. De igual manera, Sergio Romero tiene contrato con el Manchester United hasta junio del año próximo, pero la idea del argentino es buscar un nuevo club donde sumar minutos.

Sergio Romero – Manchester United

Joe Hart – Burnley F. C

José Izquierdo – Brighton

Artur Boruc – Bournemouth

Ben Gibson – Burnley F. C

Cuco Martina – Everton

John Ruddy – Wolves

Henri Saivet – Newcastle

Heurelho Gomes – Watford

Lee Grant – Manchester United

#Deportes Emiliano Martínez fue transferido al Aston Villa: ¿por qué se convirtió en un récord para el fútbol argentino?https://t.co/JHj4LAo4yY pic.twitter.com/xpBhKcPhdD — misionesonline.net (@misionesonline) September 14, 2020

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

AR-EP