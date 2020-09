Oracle será el «socio tecnológico confiable» de TikTok en Estados Unidos

La empresa estadounidense de software Oracle ha ganado la puja por las operaciones en Estados Unidos de la aplicación china de vídeos compartidos TikTok, y permitirá que la popular red social siga funcionando en el país, informaron este domingo varios medios.

Oracle se impuso en la puja a Microsoft, que anunció en un comunicado que el propietario de TikTok, ByteDance, les había comunicado que no les venderían «sus operaciones en EE.UU.». Según adelanta el diario The Wall Street Journal, se espera que pronto se confirme que Oracle ha sido seleccionado como el «socio tecnológico confiable» de TikTok en Estados Unidos, en un acuerdo que no estará estructurado como una venta propiamente dicha de las operaciones de la aplicación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dado a ByteDance un plazo que caduca este 15 de septiembre para vender sus operaciones en EE.UU. a una empresa local o abandonar el país.

La Casa Blanca considera a TikTok una amenaza para la seguridad nacional por ser propiedad de una compañía china, mientras que ByteDance ha rechazado las acusaciones estadounidenses de que compartiría información de los usuarios estadounidenses con el Gobierno chino.

Trump ya mostró en agosto su interés en que Oracle, que mantiene lazos estrechos con la Casa Blanca, se hiciera cargo de las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, donde se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para importantes celebridades.

El Ministerio de Asunto Exteriores de China ya dejó claro que se oponía a la venta forzada de TikTok, una operación que en su opinión violaría los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De hecho, el Gobierno chino ve la intención de vender TikTok como un capítulo más de la guerra comercial entre Pekín y Washington, que intenta contener el cada vez mayor poderío tecnológico del gigante asiático, que ya ha visto cómo la firma de telecomunicaciones Huawei ha tenido que enfrentarse a restricciones, así como la popular red social WeChat, propiedad del conglomerado digital Tencent.

