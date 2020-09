Una nena de 9 años murió tras ser atacada por un perro pitbull: el escalofriante relato de la hermana de la víctima

«Íbamos a comprar para hacer de comer, íbamos por la vereda y al señor se le escapó el perro», comenzó contando la nena, de 10 años, hermana de la víctima. El caso sucedió en Rawson, San Juan.

Una nena de 9 años murió atacada por un perro pitbull en Rawson, provincia de San Juan. Se trata de Lara Agüero, quien falleció por las mordidas del animal que escapó de la casa de u vecino.

Y continuó: «Yo le dije ‘vení Lara, vamos’ y salimos corriendo. Ella parece que no me escuchó y el perro la agarró de acá (señala su cuello) y la llevó hasta la casa de al lado». En ese lugar funciona una verdulería y fue ahí cuando, con patadas, los vecinos pudieron separar al can de la víctima.

«Yo la agarré del brazo para que saliéramos corriendo pero el perro justo la agarró», señaló la hermana de la fallecida.

Fuente: Telefe Noticias

CM-CP