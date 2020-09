Emiliano Martínez fue transferido al Aston Villa: ¿por qué se convirtió en un récord para el fútbol argentino?

Emiliano Martínez se convirtió hoy en el arquero más caro en la historia del fútbol argentino luego de ser vendido por el Arsenal de Inglaterra al Aston Villa en 20 millones de libras por su pase.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores de Independiente firmó su nuevo contrato por cuatro temporadas con el Aston Villa, que abonó una suma cercana a los 21.5 millones de euros.

De esta manera, Martínez superó la marca de Wilfredo Caballero, quien fue transferido en 2014 del Málaga de España al Manchester City en 8 millones de euros.

Además, el “Rojo” de Avellaneda saldrá beneficiado por el traspaso del arquero de 28 años: tendrá un ingreso que ronda los 550 mil dólares en concepto del mecanismo de solidaridad.

Aston Villa fue uno de los pretendientes de Martínez desde que se supo que estaba la posibilidad de su salida. Los de Birmingham venían de perder a Pepe Reina y necesitaban un reemplazo de jerarquía. También se fijaron en Sergio Romero, suplente en Manchester, pero se decidieron por este marplatense que se formó en Independiente bajo el ala de Miguel Ángel Santoro. Martínez arribó al Arsenal en 2012 a cambio de 500 mil euros por el 65 por ciento de su ficha, pero la oportunidad de mostrarse le llegó este año por la dura lesión del arquero titular Bernd Leno, en el reinicio de la Premier League.

De hecho, Martínez tuvo destacadas actuaciones en la defensa de su valla y se convirtió en una pieza clave para su equipo en la conquista de la Copa FA.

Con la recuperación de Bernd Leno, el entrenador Mikel Arteta, ya no le podía garantizar la titularidad en el arco de los Gunners. Es por eso que Dibu decidió cambiar de aire y aprovechar el mejor momento de su carrera en otro club.

Emiliano Martínez, flamante arquero del Aston Villa, aseguró hoy que “no descartaría” regresar al Rojo, aunque remarcó que no puede prometer nada. “Nunca descartaría volver a Independiente porque me formó como arquero. Si uno vuelve tiene que ser para hacer la diferencia, no puedo volver a los 35 años. Hoy mi carrera está en ascenso en Europa”, dijo.

Además, elogió al histórico Miguel Ángel Santoro, exformador de arqueros del elenco de Avellaneda. “Santoro es como la madre que le enseña a caminar a un hijo. Él me enseñó la base que tiene que tener un arquero y con el Ruso Rodríguez y Oscar Ustari aprendí a patear mejor la pelota”, dijo.

Fuente: Todo Noticias

DA-CP