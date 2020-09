El presidente de Libertad se niega a recibir jugadores de Boca Juniors con coronavirus

El calendario se volvió un obstáculo para Boca, que espera por la recuperación de todos los futbolistas que dieron positivo de COVID-19. Por lo pronto, todos ya pasaron los 10 o los 14 días en los que una persona puede contagiar, por lo que el club presentó un pedido a la Conmebol para que puedan viajar (y jugar) con coronavirus.

El pedido recibió el visto bueno de la entidad sudamericana y también del Ministerio de salud de Paraguay. Todo marchaba con tranquilidad hasta que apareció en escena el presidente de Libertad, su próximo rival.

«Hay que aplicar el reglamento de la Conmebol y listo. El que da positivo al test no puede jugar. El ministerio debe tomar cartas en el asunto, la ley sanitaria es esta y punto. No puede ser que los paraguayos deban respetar las normas del ministerio y venga un extranjero a hacer otra cosa. Hay paraguayos que no pueden abrir su negocio, pero viene un argentino y puede jugar un partido. Estamos todos locos”, manifestó Rubén Di Tore durante un programa radial.

¿Cuál fue el inconveniente que encendió esta alarma? Los resultados de los nuevos hisopados realizados el domingo no fueron los esperados. Por más que 18 de los 22 jugadores que tuvieron coronavirus hayan cumplido con los 14 días, ya no contagien y tengan el alta médica, varios siguieron dando positivo y eso atenta contra el reglamento de la Copa.

El miércoles a las 19 el plantel viajará a Paraguay (aún no se sabe si irá Miguel Ángel Russo) y todavía siguen los inconvenientes. El partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores a jugarse en Asunción se jugará el jueves a las 21 horas.

Fuente: Crónica

