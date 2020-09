«A las provincias nos empobrece que empresas exploten nuestros recursos pero tributen en CABA», dijo la gobernadora de Río Negro

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras cuestionó el aval judicial a usurpaciones, pidió «rediscutir el federalismo» en beneficio de las provincias.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se sorprendió ayer con el fallo del juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata, quien avaló tomas en El Bolsón en terrenos nacionales del INTA y obligó a Nación, provincia y municipios a dar una respuesta habitacional en dos semanas. La mandataria de Juntos Somos Río Negro dialogó con Ámbito y aseguró que “es un pésimo mensaje para la sociedad”.

“En Río Negro tenemos experiencia de desalojos pacíficos”, dijo para Ámbito. También cuestionó el accionar violento de las comunidades “que se autodefinen mapuches” en las usurpaciones de Villa Mascardi.

Carreras se refirió también a la difícil situación que atraviesa la provincia respecto a la pandemia del coronavirus, tanto en términos sanitarios como económicos. Y, tras apoyar la decisión del Gobierno respecto a la transferencia de recursos de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, pidió “rediscutir el federalismo”. “Que las empresas exploten recursos en las provincias y tributen en CABA donde tienen la casa central, nos empobrece”, dijo. En ese sentido, reclama desarrollar los puertos patagónicos.

Periodista: Ayer el juez federal de Bariloche avaló la toma de El Bolsón, ¿cuál es su opinión?

A.C.: Primero, quiero señalar que de ninguna manera propiciamos un desalojo violento, con fuerza pública, sin diálogo. Nos quejamos de los términos del fallo, pero no porque pretendamos ejercer la violencia. El juez dice que no hace lugar al desalojo “por el momento”. No sé bien qué significa, es poco preciso.

En Río Negro tenemos experiencia de desalojos pacíficos en estos meses en que aumentaron las ocupaciones. Cuando actuamos velozmente las evitamos, con la Justicia provincial y los municipios venimos trabando muy bien. Tenemos pruebas de desalojo con diálogo y con una mejora en la intervención del Estado. Hay una segunda cuestión, y es que en el artículo 3 el juez nos impone como tarea a los Ejecutivos nacional, provincial y municipal que demos una solución habitacional en 15 días.

Es un pésimo mensaje para la sociedad, que indica que la solución rápida es a través de una toma. Además de que no se puede cumplir, alienta la toma de tierras como método. Río Negro está construyendo 1005 viviendas, 215 se entregaron desde diciembre. Se iniciaron por un programa llamado Techo Digno, en el mandato de Cristina. Mire el tiempo que ha transcurrido, y se terminan con fondos provinciales.

P.: Río Negro fue uno de los gobiernos no peronistas que firmó el apoyo a la decisión del gobierno de transferir fondos de CABA a Buenos Aires, ¿por qué?

A.C.: Decimos que es una decisión discrecional en la que no se toca la ley de coparticipación. Son recursos nacionales que en un momento fueron a un distrito y ahora a otro. Está dentro de las potestades, y está bien equilibrar para atender las urgencias. Nosotros tenemos expectativas de que esa discusión alcance a recursos que los Estado provinciales disponemos. También en Río Negro tenemos fuerzas de seguridad con atraso y que requieren inversión.

P.: ¿Están hablando con Nación para financiar seguridad o sobre envíos más generales?

A.C.: Estamos conversando sobre todos los temas, no hay una posición cerrada. Desde Nación hubo acompañamiento y también hay discusión sobre los recursos. El Gobierno nos ayudó a compensar la baja de ingresos que tuvimos en pandemia, de dos masas salariales completas. Es un monto inmenso que hemos dejado de recaudar con aumento en gastos. Esto, definitivamente, nos va llevando a un estado de inviabilidad.

P.: ¿Cree que hay que repensar la coparticipación?

A.C.: Voy más allá, hay que rediscutir el federalismo y la coparticipación es uno aspecto. Un ejemplo: grandes empresas nacionales y multinacionales que explotan recursos en provincias y tributan en capital. Estamos buscando herramientas legales para que tributen en Río Negro. Que tengan las casas centrales en CABA y tributen allí empobrece a las provincias de manera enorme.

En la misma proporción, los puertos patagónicos deben ser fomentados. El centralismo del puerto de Buenos Aires es uno de los factores de concentración histórica del desarrollo del país, en términos poblacionales, de recursos y de decisiones políticas. Es momento de ponerlo en discusión.

P.: Este último sentido, estaban pidiendo el regreso de los reembolsos a exportaciones a través de puertos patagónicos, ¿se mantiene el reclamo?

A.C.: Sí, tenemos un fuerte reclamo, hay que discutir qué tipo de exportaciones tendrían mayores beneficios. Si no tenemos volumen los puertos no tienen actividad para mantenerse. Ese volumen nosotros lo damos a partir de fruta. Además, el hacinamiento de los puertos de Buenos Aires conspira contra la calidad del desarrollo del país. Fue herramienta de desarrollo para Buenos Aires y queremos que también los sea para la Patagonia.

P.: ¿Cómo quedó parada la fruticultura en la pandemia?

A.C.: Afortunadamente, la cadena de producción alimentaria no dejó de funcionar. Hubieron dificultades que se fueron afrontado para seguir trabajando. Fue una buena temporada. Para recolectar la fruta y completar el ciclo hay que terminar de resolver cómo vamos a afrontar el trabajo temporario de los migrantes. En tiempos de pandemia está detenido y estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo de la Nación para resolverlo.

P.: ¿En cuanto al turismo, perdida la temporada de invierno, tienen expectativas para el verano?

A.C.: Sí, tenemos expectativas. El turismo constituye el 30% de nuestra economía, por lo que hemos sufrido un durísimo golpe. Vamos a tener dificultades para recuperarnos, Bariloche es el principal destino de cabotaje en invierno, con 600 mil turistas que este año no vinieron. Esperamos poder a recuperar el turismo en verano.

Fuente: Ámbito Financiero

