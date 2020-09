Ahora podés adquirir tu 0KM en cuotas fijas y en pesos de la mano de Autonativa

La provincia de Misiones cuenta con agentes oficiales de la compañía y a través de ellos podrás acceder a una compra directa con múltiples beneficios, que incluyen recuperar el dinero de un plan de ahorro anterior y entregar como parte de pago la llave de tu vehículo usado.

Para quienes siempre desearon obtener su propio 0KM hoy llegó un plan de venta que los ayudará a convertir ese valioso sueño en realidad, sin confusiones y con una financiación que se adaptará a su rentabilidad económica.

Si te estás preguntando cómo, te contamos que desde hace un año trabaja en el territorio misionero la red multimarca comercializadora de vehículos 0KM más grande de la región, con un plan lleno de beneficios: cuotas fijas, en pesos, sin sorteos ni licitaciones, a través de un exclusivo formato corporativo.

Aquí te contamos de qué se trata el novedoso plan propuesto por Autonativa y le damos respuesta a las preguntas más frecuentes en el mercado.

¿A que hace referencia el formato corporativo?

Marca la diferencia radical con los conocidos planes de ahorro. A través de este innovador sistema, Autonativa compra los vehículos directamente desde fábrica y por cantidad, posibilitando así que puedas acceder a múltiples beneficios, como evitar los sorteos y las licitaciones: ¡sos vos y la fábrica!

¿Por qué deberías elegir a Autonativa?

La empresa está a tu lado para brindarte ofertas de negocio inéditas y al aprovecharlas podrás lograr que el deseo por obtener el 0KM ya no sea eso, un sueño, sino que comience a hacerse realidad.

La misión de la compañía es colocar a tus necesidades, anhelos y aspiraciones como protagonistas principales en su actividad y proporcionarte tranquilidad y seguridad, a través de propuestas y negociaciones claras y asesoramiento profesional.

¿Qué sucede con los planes de negociación ante los cambios en el valor del dólar?

La suba del dólar no afecta al plan de Autonativa que vayas a pagar. Las cuotas son fijas desde el momento en el que firmas el contrato y las abonas siempre en pesos.

En este punto, los profesionales de Autonativa siempre son muy claros: una persona puede suscribirse a un plan solamente si sus ingresos le van a alcanzar para poder pagarlo. No es negocio para ninguna de las dos partes que el contrato se interrumpa por la falta de pago: si no lo podes pagar, Autonativa no puede vender el auto y vos perdiste dinero. El negocio de ambas partes consiste en acordar una cuota que se pueda abonar y que posibilite que a los 36 meses puedas tener el vehículo en tu poder.

¿Con qué marcas trabaja Autonativa en el mercado automotor?

¡Con absolutamente todas! La selección, tanto de la marca como del modelo, esta puesta a tu disposición. Solo basta con que su producción esté vigente en el mercado, lo que te permitirá acceder al vehículo que más te guste.

¿Tenés un plan de ahorro al que no pudiste pagar más?

¡No te preocupes! Autonativa es la única empresa a nivel nacional que te permitirá recuperar gran parte del dinero que hayas concedido como parte de pago de un vehículo con anterioridad. ¿Cómo?: el contrato que vas a firmar con la compañia posee un anexo, en el cuál se describe un “Recupero Único de Cuota (RUC)”. A través de un análisis, el asesor comercial determinará si tu situación como cliente califica, y de ser así solicitará ante la ley el recupero del plan.

¿Cuáles son los plazos para llegar a obtener el vehículo 0KM?

Los periodos de pago y entrega tendrán que ver con la situación particular de cada cliente y éste será quien los establecerá. Lo que te puede asegurar la empresa es que no tardarás más de 36 meses en obtener tu 0KM, lo que se traduce en un gran beneficio, entendiendo que otros sistemas y planes de ahorro recién posibilitan la entrega a partir del mes número 84.

En este punto también es clave señalar que no solo podrás elegir la fecha en la que convertirás tu sueño en realidad, sino que también el lugar en donde lo harás. Autonativa te entregará el vehículo en donde decidas: en tu casa, lugar de trabajo o espacio público. Eso también lo propones vos.

¿Se puede entregar el vehículo usado como parte de pago?

¡Efectivamente! Por si fueran pocos los beneficios que te venimos describiendo, ahora también se suma este: el sistema “Llave por Llave”. La compañía Autonativa es pionera en este tipo de negociación de intercambio y te posibilitará que hagas la entrega del usado recién el día en el que retiras el 0KM: ¡No te vas a quedar un solo día a pie!

¿Cuál es la trayectoria de Autonativa en el mercado de ventas del automotor?

La empresa trabaja a lo largo y ancho del país hace más de diez años y desde entonces sus profesionales despliegan sus actividades, día a día, enfocados y con la misma motivación: la de poner a andar sobre ruedas los sueños de sus clientes, comprometidos con la seguridad en todo lo que hacen.

Si querés comunicarte con los agentes oficiales de Autonativa en Misiones solo debes enviar un mensaje de WhatsApp a través del número 3764- 374040 y a la brevedad los agentes se pondrán en contacto contigo. O bien podés ingresar a las redes sociales: Autonativa en Facebook, Misiones Autonativa en Instagram o en la página www.autonativa.com.

¡Vení a cumplir tu sueño con Autonativa!

