Tractores ilegales: el intendente de Aurora advirtió que “habrá un derramamiento de sangre” si no solucionan el conflicto entre productores y la Prefectura

Carlos “Cali” Goring sugirió que los trabajadores rurales van a empezar a amarse, indicó que “se está generando una bronca entre los pobladores y los uniformados” y pidió hallar una pronta solución al problema. También defendió el reclamo de los agricultores y denunció discrecionalidad y ensañamiento en el accionar de los miembros de la Fuerza de Seguridad. El sábado colonos evitaron nuevamente que agentes federales incautaran un tractor en un control realizado sobre la ruta costera 2.

Los tractores se han convertido en motivo de lucha en una localidad ubicada en plena frontera entre Argentina y Brasil. La tensión aumenta en Colonia Aurora, en la provincia de Misiones, donde trabajadores rurales (bautizados en esas zonas como “colonos”) han protagonizado diversos cruces con miembros de la Prefectura Naval Argentina, ante el intento de los uniformados de incautar los vehículos por no contar con los papeles correspondientes.

La base del conflicto es un motivo económico. Gran parte de los productores de Aurora, como de otras ciudades de la Tierra Colorada, compran tractores usados en Brasil y luego lo ingresan ilegalmente por el río Uruguay, a través de canoas. La política tributaria del vecino país hace que se consigan por un valor significativamente inferior al que se comercializa en Argentina.

La ilegalidad de los vehículos es lo que desencadena acciones repetitivas como la de este último sábado, donde Prefectura montó un operativo de control sobre la ruta costera 2, interceptaron a un colono que circulaba en su tractor, advirtieron que no cuenta con los documentos del vehículo y prosiguieron a incautarlo. Acto siguiente, decenas de ciudadanos locales, incluido el propio intendente, salieron en defensa del trabajador rural, se enfrentaron verbal y físicamente con los agentes y evitaron el secuestro de la máquina.

“El tractor es una herramienta de trabajo”, sentenció el jefe comunal de Aurora, Carlos “Cali” Goring, dejando en claro su postura.

En una entrevista con FM Horizonte, señaló que los vehículos en cuestión ingresados ilegalmente son utilizados únicamente para las tareas rurales y no para comercializarlos.

“Los colonos traen (de Brasil) herramientas de trabajo, lo que no significa contrabandear o que lleven para el negocio. Únicamente lo utilizan para el trabajo”, dijo.

Al analizar el accionar de Prefectura, Goring habló de discrecionalidad y ensañamiento hacia los productores al considerar que los agentes federales “están detrás de los tractores”.

“Van interceptando tractores en la ruta. Piden los papeles sabiendo que los colonos no lo tienen, porque la compra de los tractores no es como la de los autos donde hay que hacer papeles. Son acuerdos de palabra«, explicó.

Una de las críticas del mandatario local hacia la Fuerza que depende del Ministerio de Seguridad Nacional es que, según él, los controles se están haciendo en la carretera y no en el río . Indicó, además, que por la frontera “no están pasando únicamente tractores”, pero sólo le caen al pequeño productor, respaldando la queja de estos últimos quienes señalas que por el Uruguay hay empresas que están cruzando máquinas más grandes pero que no se les persigue como a los trabajadores rurales



“Si Prefectura incauta los tractores en el río cuando, no se puede reclamar nada porque están haciendo su trabajo. Pero no es justo que ‘jodan’ en el camino”, sostuvo.

“Un derramamiento de sangre”

El del sábado no fue hecho un aislado sino que se suma a un conjunto de episodios similares en Aurora que enfrentaron a colonos contra las autoridades de seguridad

El Intendente manifestó su preocupación, porque “la situación se está agravando cada vez más” y observa un creciente clima de “bronca entre pobladores y prefecturianos”. Posteriormente, deslizó la posibilidad que los colonos empiecen a salir armados para evitar que le secuestren sus tractores cuando se dirigen al trabajo o retornan a sus hogares y adelantó que si el conflicto continúa, “habrá un derramamiento de sangre en la ruta”

“Vamos a ver qué podemos hacer para que esto no ocurra más, porque va a pasar a mayores y en algún momento va a haber derramamiento de sangre en la ruta. Esto es así, el colono defiende su trabajo y Prefectura hace lo propio. Las autoridades están armadas y los colonos más adelante, ya sea por bronca o por la situación que sea, pueden dejar de ir con ‘manos limpias’. No podemos dejar que esto siga avanzado”, describió.

“Vamos a secuestrar todas esas porquerías de tractores que tienen en Aurora”

Sobre el episodio puntual de ayer, sábado, denunció que se acercó al lugar del conflicto, a pedido de los productores y porque previamente intentó hablar con una autoridad de Prefectura para destrabar lo que estaba sucediendo y la respuesta que oyó del otro lado fue “Vamos a secuestrar todas esas porquerías de tractores que tienen en Aurora”.

Los colonos recuperaron el tractor



“Antes de acercarme a la ruta, le llamo al segundo jefe de la Prefectura en la zona para mediar y me dice: ‘Mire intendente, si no paran de joder con los tractores, tengo una orden de arriba y vamos a secuestrar toda esa porquería de tractores que tienen en Aurora’. Eso me hizo enojar. Me tocó porque yo también soy productor”, apuntó en la emisora de Aristóbulo del Valle.

Pedido de reunión con el Gobierno y la expectativa por un proyecto

Goring adelantó que mañana, lunes, solicitarán una audiencia con el Gobierno provincial para intentar hallar una solución al problema.

“Vamos a ver qué podemos hacer. O tratamos de flexibilizar esta situación (compra de tractores en Brasil), o gestionamos un sistema de subsidio o un préstamo, un “Plan tractor para brindarles facilidades a los colonos en la compra de esas maquinas”,detalló.

El diputado nacional por Misiones, Héctor “Cacho” Bárbaro, del Partido Agrario y Social (PAyS), presentó un proyecto de ley en el Congreso para que se permita a pequeños productores importar tractores y maquinarias usadas desde el Brasil.

El entrevistado alegó que “están ansiosos” para que se apruebe la iniciativa anterior y añadió que servirá tanto para que “el productor pueda comprar su tractor para el trabajo, como para poder registrar los tractores ya existentes”.

