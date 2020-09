Periodista de Iguazú explotó ante la conducta irresponsable por el coronavirus en esa ciudad: "No podemos ser tan pelotud..."

Horacio Marcelo Valdez, periodista y director de Radio Génesis de Iguazú reflexionó acerca del comportamiento de los ciudadanos en Puerto Iguazú. En los últimos días se sumaron tres casos positivos de Covid-19 en esa ciudad, pero en la opinión del trabajador de los medios, los vecinos no se cuidan adecuadamente. «Las autoridades pueden tomar 40 mil medidas, pero si la gente no ayuda es muy difícil», sostuvo en un escrito que publicó en la red social Facebook.

«La viveza criolla en los tiempos del Covid 19. Yo me pregunto no? Tan cabeza de termo somos que mucha gente se cree inmune al virus? Lo vengo diciendo hace rato, hasta que no te toque de cerca o muera alguien cercano no vamos a tomar conciencia!!!! Las autoridades pueden tomar 40 mil medidas, pero si la gente no ayuda es muy difícil», indicó Valdez.

«Hablando con un conocido me comenta que la muchachada se junta a jugar al fútbol de veteranos amistoso, que en las 2 mil también hacen picados de fútbol, y así, la lista es larga. Qué tiene que pasar para que tomemos conciencia? Me voy a algunos mercados o despensas a comprar y parezco ridículo con el barbijo puesto porque nadie lo usa, ( le pregunto a los responsables qué harían si alguien le estornuda cerca, y siempre la misma reacción, me quedan mirando)…..y digo (…) se creen inmunes????!!!! Entiendo que la gente necesita laburar, pero llegar a estos extremos de no cuidarse????!!!!!», añadió.

«Ahora comienzan a saltar los casos, acaso no se dijo hasta el cansancio que deben respetar el distanciamiento social, que usen barbijos, que se cuiden y cuiden a los suyos?!!! Hasta el hartazgo se viene diciendo y hablando por los medios. Pero al parecer el rigor es más importante que la salud. Disculpen mi expresión, pero ésto me hace saltar la cadena, no podemos ser tan pelotud… Después nos quejamos, pero cada vecino tiene una responsabilidad, lamentablemente hoy los resultados están a la vista!!!!…..la ignorancia mata al hombre», finalizó.