Coronavirus: “El paciente enfermo te mira a los ojos y te dice que quiere vivir”, el relato de una médica salteña

«No se puede explicar, hay que verlo… Creo no tomamos conciencia, es terrible; entiéndanlo, no saben lo que es la agonía de los pacientes en el hospital, estar solos y tratar de contenerlos, que a un paciente les de un último abrazo y después mueran«, narró.

«Ustedes no entienden eso, quédense en la casa, si son positivos no sean egoístas con la sociedad y con sus familias: no damos más, disculpen que sea dura y cruel pero estamos agotados«, sostuvo la profesional.

Según su relato, «el rostro de los pacientes que están internados no es de dolor, es de socorro; no sé si alguno ha vivido que un paciente te mire a los ojos diciéndote: quiero vivir, ayudame...»

Por eso lanzó un ruego a la sociedad salteña y a todos los argentinos: «Termínenla, no salgan más. Hay gente que sale a trabajar y lo entiendo, pero por qué tiene que salir el resto de la familia…»

(Minuto Uno)