River presentó su lista de buena fe para la Copa Libertadores con una particularidad

El Millonario entregó la nómina para la reanudación del torneo continental.

Se vence el plazo, los equipos argentinos comienzan a dar las listas de buena fe para la vuelta de la Copa Libertadores de América y el que la dio esta noche fue River.

Marcelo Gallardo tenía la posibilidad de incluir hasta 40 jugadores debido a que Conmebol extendió la nómina por la pandemia de coronavirus, por si algún plantel tiene contagios masivos.

Sin embargo, Gallardo decidió no utilizar los 40 lugares y solamente son 29 los que forman parte de la lista de buena fe de River.

Sin camiseta número 10

La única particularidad de la lista de River no es que decidió no dar una lista con 40 futbolistas, debido a que dentro de los 29 inscriptos no hay está el número 10.

El colombiano Juan Fernando Quintero se encuentra en Miami a la espera de cerrar su pase al fútbol de China y esa camiseta no la tendrá ningún otro futbolista del Millonario en la vuelta de la Copa Libertadores.

Los cambios en la lista

Conmebol les dio a los equipos, además de esta posibilidad de extender hasta 40 la lista de buena fe, realizar otros cinco cambios respecto a los 30 que ya estaban inscriptos.

¡Preparados para volver a la cancha! ☑️ Lista de buena fe para la reanudación de la Copa @Libertadores 2020.#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/rianrRLbQr — River Plate (@RiverPlate) September 11, 2020

De acuerdo a lo confirmado hoy por River, quienes ingresan son Franco Petroli, Augusto Aguirre, Benjamín Rollheiser y Jorge Moreira, mientras que salen Quintero, Ignacio Scocco, Enzo Fernández, Franco Paredes y Ezequiel Centurión.

(Fuente: TyC Sports)

