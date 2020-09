Los mensajes que la mujer que asesinó a sus hijos envió a una amiga antes del crimen

RELACIONADAS La carta que dejó la mujer que mató a sus dos hijos de 6 y 2 años

La joven se encuentra detenida por acabar con la vida de las dos criaturas de 6 y 2 años, en la localidad bonaerense de Berazategui. Se pudo conocer una conversación que daría cuenta de la violencia de género que la mujer que asesino a sus hijos sufría.

Se conoció el último chat que Celeste V., la mujer que mató a sus hijos de 6 y 2 años, mantuvo con una amiga previamente a cometer el doble crimen, en el Barrio Kennedy, de la localidad bonaerense de Berazategui.

Los mensajes de textos fueron enviados el miércoles a las 23.13, es decir, unas horas antes de que cometa el asesinato de los menores, ya que se estima que esto ocurrió entre las dos y las cinco de la mañana del jueves, publicó Crónica.

«Y si cuando no tenés hijos es distinto, yo la pasé muy mal porque fue un manipulador conmigo, desde que lo conocí me mintió en muchas cosas y yo como estaba enamorada no me daba cuenta a quien tenía al lado. Lo veía, le creía todo lo que le decía de mí», dice uno de los mensajes de texto, que Celeste le envió a su amiga, los que darían cuenta de la conflictiva relación que la acusada mantenía con su ex pareja, el papá de los niños.

La mujer se encuentra detenida ya que habría confesado el crimen en declaración extraoficial ante la policía. Además, entregó una carta manuscrita donde daba las razones y hacía alusión a una presunta violencia de género que sufría.

