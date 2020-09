Día del Autor: ¿por qué se celebra cada 11 de septiembre en Argentina?

En 1950, para celebrar el 40° aniversario de su fundación, Argentores instituyó el Día del Autor en homenaje a los dramaturgos en nuestro país.

El 11 de septiembre de 1910, tras varios intentos infructuosos, un grupo de autores argentinos se puso de acuerdo para crear una entidad que los agrupase. Ese día nació la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos, antecedente de la actual Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), institución que se ocupa de la protección legal, tutela jurídica y administración de los derechos de autor. Cuarenta años después, para celebrar el aniversario de su fundación, la sociedad instituyó esa fecha como Día del Autor.

Los padres de la entidad fueron 34 decididos dramaturgos reunidos en la casa de Enrique García Velloso, quien fue su primer presidente. Lo acompañaban José de Maturana, Alberto Ghiraldo, Arturo Pérez Pastor, Ezequiel Soria y José González Castillo, entre otros.

La autora, directora e historiadora de teatro Beatriz Seibel explica que los dramaturgos habían visto la posibilidad de organizarse ante la inminente sanción de la Ley de Propiedad Literaria.

“La ley se origina en un conflicto causado por la representación de la obra El velo de la felicidad de Georges Clemenceau, quien se halla en Buenos Aires para el Centenario. El autor se indig­na porque no han pedido su autorización y quiere pro­hibir las funciones, pero no es posible porque no existe ley de dere­chos de autor. En homena­je al ilus­tre visi­tante, el diputado Manuel Car­lés pre­senta un proyec­to de ley redactado por Paul Grous­sac, que el Con­greso sanciona rápi­damente. La Ley 7.092, llamada Ley Cle­men­ceau, del 23 de septiembre de 1910, es la pri­me­ra que legis­la sobre pro­pie­dad cientí­fica, lite­ra­ria y artís­tica”, escribe.