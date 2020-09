Desde la CAME piden responsabilidad social en los reclamos salariales para evitar un rebrote de coronavirus en Misiones

RELACIONADAS Más de 30 cámaras empresariales de Misiones pidieron responsabilidad en los reclamos salariales de empleados públicos ante el riesgo de un rebrote de coronavirus

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa envió una carta de apoyo al Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad en el marco de los reclamos salariales y manifestaciones públicas que tienen lugar en la provincia.

Ayer el presidente de la CEM, Alejandro Haene se pronunció en el mismo sentido advirtiendo que los riesgos de contagio que traen aparejadas las manifestaciones de empleados públicos.

Entre los argumentos principales, exponen que la aglomeración de personas puede significar un rebrote de coronavirus en un momento crítico.

También llamaron a dejar de lado las mezquindades para poder avanzar en el sendero del diálogo, para enfrentar juntos la crisis laboral, económica y productiva que nos dejó la pandemia.

La carta textual

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para manifestarle el total apoyo institucional que permita encontrar el camino del diálogo, dejando de lado las mezquindades, para enfrentar juntos la crisis laboral, económica y productiva que nos generó esta pandemia.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hacemos un llamado a la solidaridad y responsabilidad social de los manifestantes, para que sus demandas no afecten a toda la sociedad, forzando el regreso a la fase I.

En adhesión a las declaraciones de la Confederación Económica de Misiones, entidad asociada a CAME, consideramos que «Misiones no se merece esa condena”.

Si el sector privado no trabaja no puede aportar y, por ende, no hay forma de que el Estado recaude para pagar sueldos, por lo que vemos con enorme preocupación lo que está sucediendo.

Para el comercio, resulta de interés que los trabajadores perciban un salario justo, que permita movilizar el consumo y que, a través de ello, se reactive el entramado social y productivo, pero entendemos que poner en riesgo a toda la sociedad con manifestaciones en medio de una pandemia solo agravará el problema.

Esperando que prime el interés colectivo por el individual, quedamos a su entera disposición para enfrentar este difícil momento.

DL-CP