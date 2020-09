Ingrid Grudke llegó a Misiones para ver a su padre enfermo: “Al día siguiente se fue”

El dolor de la modelo misionera, Ingrid Grudke, por la pérdida de su padre. Luego de meses de no poder visitarlo por la pandemia de coronavirus volvió a la tierra colorada para despedirse de él.

«No quiero comerme agresiones. Me pasa en esta cuarentena que a veces siento que la gente está menos tolerante y no se pone en el lugar del otro. Yo entiendo que tenemos que hacer cuarentena y tenemos reglas de convivencia para estar mejor pero hay situaciones que hay que evaluarlas de manera aislada, con solidaridad».

Es la reflexión que lanzó Ingrid Grudke en este momento triste de su vida luego de la muerte de su padre.

La modelo expresó durante meses su preocupación por el papá y su estado de salud muy deteriorado debido al Alzheimer.

Y ella buscaba viajar a Misiones para poder verlo pero se complicaba a raíz del aislamiento y las restricciones de traslados por la pandemia de coronavirus.

«Él no es tan grande, pero está muy enfermo desde hace mucho tiempo y siempre tiene recaídas. Y está en momentos críticos, entonces me fastidia no poder ir a verlo, por lo menos acompañar a mi mamá. No poder verlo, tocarlo, acariciarlo, me fastidia. Sé que en cualquier momento se podrá ir», dijo en su momento en declaraciones radiales.

Según explicó, podría tramitar el permiso para viajar a esa provincia, pero prefirió no hacerlo por miedo a la reaccionar de los vecinos con una persona proveniente de una zona de alta circulación del Covid-19.

Luego de bastante tiempo, y en momentos apremiantes, Ingrid decidió obtener el certificado de circulación respectivo y arribó a Misiones.

«Después de hacer la cuarentena, el domingo, los doctores me autorizaron a verlo. Fui y me miró con sus ojos enormes. Al día siguiente, a las 3 de la madrugada, se fue», contó la modelo a La Nación.

Y añadió: «Tenía Alzheimer y ya estaba en la etapa más cruel de la enfermedad. Ahora estamos todos en paz».

«Aunque siempre tuve paz sobre la relación que tuve con mi papá, poder verlo nuevamente, después de tantos meses de cuarentena y en sus últimas horas de vida, realmente es tranquilizante. Y sobre todo poder estar apoyando a mi mamá en este momento», finalizó Grudke.

Fuente: Telefe Noticias

CM-CP