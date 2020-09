Día Nacional del Terapista Ocupacional: ¿por qué se celebra cada 10 de septiembre?

El 10 de septiembre es el Día del Terapista Ocupacional en la Argentina. Una celebración cuyo origen se remonta a otra epidemia, en el año 1956.

En 1956, a raíz de la epidemia de poliomielitis que asoló la Argentina, se estableció en el Centro de Rehabilitación del Lisiado de Buenos Aires un programa terapéutico, antecedente de la primera Escuela Nacional de Terapia Ocupacional de Argentina y de Latinoamérica fundada en Buenos Aires en Noviembre de 1959. Estando esta actividad regulada en el país a partir de la ley Nº 17132/67.

Años más tarde, el 17 de agosto de 1962, se crea la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, en base a los principios básicos de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT).

En eso se basa el origen de la elección de fecha para esta celebración, la cual se remonta al Primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, realizado en La Rioja el 10 de septiembre de 1985; encuentro científico que se reúne en el país cada tres años junto con diversos países de la región.

La Terapia Ocupacional (T.O.), según la define la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, es una profesión que interviene en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, judicial y social-comunitario.

Terapista Ocupacional en Argentina

La Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales (AATO) nuclea a todos los profesionales de Terapia Ocupacional con título profesional debidamente reconocido por la autoridad competente como a aquellos profesionales extranjeros cuyas carreras están reconocidas por la WFOT y a estudiantes avanzados de las carreras de Terapia Ocupacional de las universidades de gestión estatal y privada debidamente reconocidas, habilitadas y validadas por el Ministerio de Educación de la Nación.

Tal y como lo explican en su web oficial, la AATO tiene como misión construir una red que vincule al colectivo de los Terapistas Ocupacionales de todas las regiones de nuestro país y de otros países, para ampliar, desarrollar y consolidar la difusión de la profesión, como así también intercambiar información, conocimientos, experiencias, reforzar identidades y establecer consensos.

Sus profesionales brindan servicios a personas de diferentes grupos etarios que al presentar situaciones de estrés, enfermedad, discapacidad y/o disfunciones ven afectado su desempeño ocupacional, su calidad de vida, y por consiguiente su salud integral. Esas personas requieren de la atención especializada a fin de desarrollar destrezas, habilidades y capacidades que les posibiliten reposicionarse ante nuevas situaciones, mejorar su capacidad funcional, la calidad de vida y alcanzar el máximo grado de autonomía personal.

El instrumento de intervención de la T.O. son las ocupaciones y actividades que realizan todos los seres humanos a lo largo de sus vidas desde que nacen hasta el final de la misma. Éstas implican tanto aquellas que aprendemos y nos son trasmitidas a través de las relaciones vinculares y de la cultura como: las actividades básicas de la vida diaria (higiene, arreglo personal, etc.), actividades instrumentales de la vida diaria (manejo del dinero, transporte, etc.), ocio, juego, trabajo, educacional, participación social y tiempo libre.

Los servicios provistos por los Terapistas Ocupacionales incluyen: consultas, evaluación, educación, la promoción de la salud, la intervención directa, la adaptación del entorno (hogar, trabajo, etc.) , la prescripción de equipamiento adaptado de ayuda y el acompañamiento de la familia y los cuidadores en el sistema sanitario y social.

¿Cuándo se requiere de los servicios de T.O.?

El Terapista Ocupacional evalúa, previene, orienta, planifica, ejecuta junto con el paciente /cliente un plan que, mediante la implementación de actividades terapéuticas, fomenta la funcionalidad en el desempeño ocupacional en sus distintas áreas: AVD, trabajo, ocio, educación, tiempo libre, juego, etc.

Las distintas etapas de la vida requieren la realización de diversos roles, que son desempeñados en ámbitos específicos motivados por el interés de cada persona, grupos y comunidades. La imposibilidad de desempeñarse en los mismos a causa de una desigualdad, desventaja, disfunción neuromotora, psicosocial y/o social promueve la enfermedad, y para colaborar en el proceso de recuperación es necesaria la intervención de un Terapista ocupacional.

AC-EP