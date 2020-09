El gobierno nacional lanzó un programa de ayuda económica para las víctimas de violencia de género

El programa de apoyo y acompañamiento (Acompañar) está destinado a las víctimas de violencia de género y se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

El Gobierno Nacional creó un programa de apoyo y acompañamiento (Acompañar) para las víctimas de violencia de género.

El mismo fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto 734/2020, y además del apoyo psicológico también cuenta con una ayuda económica a cargo de la Anses.

La iniciativa pertenece al ámbito del Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad y tiene como objetivo “promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género”.

Como se especifica en el decreto, la ayuda se da “mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”.

En ese sentido, se aclara que el programa está destinado a “mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social”.

Para acceder al Programa de Acompañar se requiere “acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Sobre la ayuda económica, se aclara que es “una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia por motivos de género”.

Fuente: Radio Mitre

CM-CP