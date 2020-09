Eldorado: el Municipio está reubicando a familias en el barrio Elena

Norma Torres, asesora legal del Departamento de Regularización Dominal de la Municipalidad de Eldorado explicó que se trata de familias que son de ese mismo barrio o de otros cercanos, pero que están ubicados en lugares insalubres o que no son aptos para vivienda «porque están a la vera del arroyo, o asentados en espacios verdes o lugares que son para escuelas o calles» detalló.

Al respecto explicó que «tenemos 30 familias reubicadas, 19 fueron intimadas, y de ese total 11 aceptaron salir cuando tengan lista su casa en el otro terreno que le dimos y que son del municipio. En todos los casos, la municipalidad les ofrece ayuda para la mudanza y cortes de casas a las familias que se reubican. No es que se los desaloja, sino que se habla con ellos y se les da un tiempo para salir, 7 familias ya se fueron a su nuevo lugar, y una más se está yendo en estos días».

Torres resaltó que «siempre hubo un acuerdo de que a cada familia le corresponde un lote. Y que ese lote lo van a pagar en cómodas cuotas con precios muy accesibles, pero lo pagarán, porque el dinero con el que el Municipio compró las tierras del barrio Elena, es dinero de los impuestos de todos los eldoradenses, es la plata del pueblo. Así es que la idea es que con ese dinero que se les cobrará, se pueda urbanizar el lugar y mejorarlo para que sea más lindo para todos».

La asesora legal del Departamento de Regularización Dominal también comentó que «en los censos y planificaciones que hicimos, habíamos marcado lugares para playones deportivos, escuelas, espacios verdes y demás, en cada lugar que marcamos se pusieron carteles además de la demarcación, pero sacaron los carteles e igual usurparon los terrenos. Pero bueno, de todas maneras, la municipalidad es propietaria de todo eso, así es que tienen que salir de ahí para que continuemos con los trabajos ya iniciados».

En referencia a los dichos de algunos vecinos sobre que se les estaba desalojando, Norma Torres aclaró «en primer término voy a insistir con el hecho de que no estamos desalojando sino reubicando. Y en segundo término: en cuanto a lo que dijeron el otro día de que están prohibidos los desalojos, quiero decir que no es así, están suspendidos los desalojos para inquilinos por falta de pago, porque por el tema de la pandemia mucha gente no puede pagar su alquiler. Pero esto no se refiere a gente que usurpa casas o terrenos ajenos. Además como dije al principio no se está desalojando a nadie, se les está reubicando, es más, se les está dando un gran beneficio, porque los estamos sacando del estado ilegal en el que se encuentran para que pasen a tener un estado legal, dándoles la oportunidad de tener su lote propio con boleto de compra venta para pedir los servicios y luego depende del plan de pago, adquieran su escritura también».

Torres finalizó diciendo «es una oportunidad especial que les está dando el municipio a estas personas para que regularicen su situación, y urbanizar ese barrio es para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos que habitan allí».

Cabe recordar que por decisión del intendente Fabio Martínez se procedió a la planificación del barrio, para posterior urbanización, con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Por esa razón desde hace meses, la Secretaría de Acción Social y la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Eldorado, se encuentran trabajando en la regularización de tierras del barrio Elena. El plan de regularización dominial se denomina «Mi lote propio, la Municipalidad te ayuda», y en ese marco se han mensurado 18 manzanas con 245 lotes, lo que significa solución habitacional para entre 750 y 1.000 personas.

