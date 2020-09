Rafael Correa fue inhabilitado por la Justicia ecuatoriana para ejercer cualquier cargo político

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ratificó la condena por «cohecho» contra el expresidente Rafael Correa. De esta manera quedó inhabilitado para presentarse como candidato a la vicepresidencia u ocupar cualquier cargo político en las próximas elecciones.

El exmandatario lo informó en las redes sociales. «Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato”, escribió el líder ecuatoriano en Twitter.

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral había rechazado la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia para las elecciones de febrero de 2021 en la fórmula con Andrés Arauz. El ente electoral le exige a Correa, que reside en Bélgica, que registre su postulación en persona. Ahora, tras la confirmación de su sentencia, de regresar al país sería detenido para cumplir con una condena de ocho años. Sin embargo, el exmandatario dijo que seguirá su vida en Bruselas. También dijo que recurrirá a instancias internacionales para revisar su caso.

Tanto Correa y como el exvicepresidente Jorge Glas fueron ratificados por el Tribunal de Casación de la CNJ como culpables del delito de cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”. Según la sentencia, ambos instigaron a Pamela Martínez, exasesora de Correa, para que organice la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en una oficina paralela a la Presidencia de la República, informó El Comercio. En tanto que los exfuncionarios del ejecutivo Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, así como Viviana Bonilla, Cristian Viteri y la propia Martínez, fueron confirmados como coautores del delito de cohecho agravado, según los jueces.

El expresidente cuestionó todo el proceso legal y dijo que se trata de un caso de persecución política hacia su partido. “Nunca antes se dio un recurso de Casación tan rápido. Tardaron sólo 17 días. El objetivo era claro. Sin embargo vamos a ganar, vamos a arrasar en febrero próximo”, dijo el economista. También manifestó que seguirá con su vida en Bélgica tal como lo había planificado en 2017. “Estaba preparado para esto. Eso no quiere decir que no me duela. Ahora me preocupa la gente que está presa en Ecuador. Habrá que seguir luchando”, dijo Correa.

A su vez pidió mantener el apoyo a su partido para las próximas elecciones. “No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer», dijo el exmandatario. Consultado sobre quién ocupará ahora la candidatura a la vicepresidencia Correa vaticinó algunas posibilidades. “Mi propia hermana, Pierina Correa, podría llegar a ser candidata. También Carlos Carrascal que ya participó en las primarias de nuestro partido”, sostuvo el expresidente.

La causa Sobornos se configuró a partir del testimonio como arrepentida de Martínez. La exasesora de Correa presentó un cuaderno donde había registrado ilícitos del exmandatario y otros funcionarios. Por su cooperación el tribunal dispuso para Martínez la pena de 9 meses y 22 días. El expresidente dijo que el proceso se orquestó tras la traición del actual presidente Lenín Moreno. “En Ecuador no hay estado de derecho. Vamos a recurrir a instancias internacionales. Pero falta para eso. Ahora vamos a ganar las elecciones”, sostuvo el economista.

Fuente: Página 12

