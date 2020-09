Coronavirus: alertan por un “profundo agravamiento” de la pandemia en Argentina durante las próximas semanas

En un comunicado emitido por la Sociedad Argentina de Investigación Clínica calificaron de “gravísima” la situación nacional a causa del coronavirus y pidieron también evitar la “negación” como respuesta ante la situación.

La Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC), conformada por investigadores y médicos de distintas instituciones del país, alertó sobre “la gravísima situación” que está viviendo el país por la pandemia y aseguraron que “todo indica” que habrá un “profundo agravamiento” en “los próximos días y semanas”.

En un comunicado emitido luego de que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Facultad de Medicina de la UBA, entre otras instituciones, lanzaran advertencias en el mismo sentido señalaron que “el número de infectados ya ha superado los 10 mil casos diarios” y si se toma en cuenta la velocidad de contagio y la tasa a nivel mundial y local, que ronda el 2%, se lamentará “la muerte de 200 ciudadanos/as por día”.

En el texto, que lleva el título “Llamado a la Responsabilidad Ciudadana”, pidieron también evitar la “negación” como respuesta ante la situación e instaron a la “dirigencia política y a los medios de comunicación a ejercer su responsabilidad social y no emitir ni difundir mensajes irracionales y anticientíficos, que lo único que logran es hacer creer a los ciudadanos que el problema no existe o que está superado”.

La presidenta de la SAIC, María Cristina Carrillo, señaló en diálogo con la agencia Télam que la situación es “muy grave”, y que la gente debe tomar “conciencia de que esto no es sólo un resfriado, sino que abarca a todas las edades, incluso a los niños que son un reservorio del virus bastante importante”.

“La curva es exponencial, una persona puede estar contagiando a tres o cuatro personas”, advirtió, y añadió que “la multiplicación es muy grande y de seguir así vamos a tener mil muertos por día” en un contexto en el cual el “sistema sanitario está al tope”.

Advirtió que “el problema ahora pasa por el cansancio de los trabajadores de la salud”. “No nos podemos llevar por los datos de las camas de terapia intensiva libres”, agregó.

“No hay suficiente personal de terapia intensiva capacitado. Para ocupar ese lugar tenés que tener un corazón muy grande y tenés que enfrentarte con la muerte todo el tiempo”, reflexionó.

Y agregó que “hay una tendencia de no asustar a la gente”, y en su opinión, “sí se tienen que asustar. Las campañas tienen que ser más agresivas; si no se asusta, no se va a lograr lo que se pretende, esto es fundamental. Está faltando la bajada de línea de responsabilidad ciudadana”.

Manifestó que “en los países europeos estaban menos preparados que nosotros porque les estalló de golpe. Ellos aplicaron sin decirlo el contagio del rebaño; ahora hay rebrotes y hacen cierres preventivos en ciertos lados, que es lo que habría que hacer ahora acá”.

También cuestionó a “los medios y las redes sociales” donde “aparecen soluciones milagrosas, como pasó como el dióxido de cloro”.

La investigadora del Conicet y directora del Instituto de Fisiología Experimental (Ifise) de Rosario aseguró que las soluciones mágicas son “inherentes al ser humano que busca algo que lo va a salvar, pero acá lo que hay que cumplir son los protocolos que es lo único que nos va a proteger hasta que llegue la vacuna”.

Sobre la situación de la pandemia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sostuvo que si no se “pone una fase de aislamiento fuerte, me parece que no van a lograr bajar la tasa de mortalidad e internación”.

A Carrillo le “indigna la situación de apertura”, y puso como ejemplo la flexibilización en la ciudad de Rosario donde se cumplieron los “protocolos pero aumentaron los casos porque la gente se relajó”.

Luego destacó que “el sistema de salud pública en la Argentina es muy bueno a pesar de que lo hayan querido destruir los gobiernos neoliberales”.

En el comunicado, la SAIC sostuvo que la cantidad de fallecidos no aumentará en caso de que el número de contagios se amesete, pero aclaró que “no hay evidencia firme que indique que este sea el caso. De lo contrario, el número de muertes seguirá aumentando”.

“Todas las personas informadas involucradas en el área de salud sabemos que la cuarentena ha servido para reforzar fuertemente el sistema sanitario, y que a eso se debe la baja mortalidad observada hasta ahora en nuestro país”, añadió, y precisó que “el número de personas actualmente internadas en unidades de terapia intensiva ya supera a la cantidad de estas unidades que estaba disponible antes del inicio de la pandemia”.

La SAIC puso énfasis en la situación de los trabajadores de la salud al destacar que “lo que no puede incrementarse con la velocidad que la situación requiere es el número del personal de salud. Los médicos terapistas nos están informando que muchos profesionales se han contagiado o han muerto debido al contagio, que las terapias intensivas están al borde del colapso, que están agotados, que se sienten abandonados por el resto de la sociedad y que sienten que están perdiendo la batalla contra el virus”.

La sociedad científica recordó que las camas de terapia intensiva están “totalmente ocupadas o muy cerca de esa situación en provincias como Río Negro, Mendoza y Jujuy, como ha sido reconocido –en este último caso– por el propio gobernador”.

Y explicó que “si este colapso del sistema se generaliza, el número de muertes aumentará a niveles dramáticos”.

En este contexto, la SAIC reiteró las recomendaciones de cuidado, como evitar salir de la casa si no es necesario, usar barbijo cubriendo nariz y boca, mantener los dos metros de distancia, lavarse las manos seguido y evitar reuniones con otras personas que no sean aquellas que habitan en el mismo espacio físico de su hogar, entre otras.

“Desactivemos los mecanismos de negación, todavía no conocemos con absoluta certeza las razones por las que algunas personas infectadas mueren y otras no. Privilegiemos la vida por sobre la muerte y actuemos con responsabilidad cuidándonos entre todas y todos”, concluyó el texto.

Fuente: Infobae

