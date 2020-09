Desde la Defensoría del Niño solicitarán que la beba abandonada en la costanera oeste sea acogida por una familia, una vez se le dé el alta médica

Imagen referencial

La Defensoría del Niño, Niña y del Adolescente sostuvo que buscarán que una familia del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM) pueda recibir a la beba abandonada, indicándoles que es posible que la familia ampliada busque la revinculación con la nena. Sin embargo, con esta acción se pretende evitar que la niña sea institucionalizada.

«Queremos sentar precedente, presentarle al Juzgado una familia del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM) que la acoja una vez que tenga el alza médica y que a esa familia se le diga que puede haber la posibilidad de la revinculación de la bebé con su familia ampliada«, indicó la Dra. Ana Runke, perteneciente a la Defensoría del Niño, de la Niña y del Adolescente.

«Buscamos que la nena salga del hospital y vaya con una familia, pero que esta familia sepa que está la opción de que la familia ampliada puede restablecer el vínculo con la bebé».

Runke sostuvo que esta propuesta que parte desde la organización busca sentar un precedente en el proceso para evitar, en este caso, la institucionalización de la nena.

«Este es un precedente, porque se llama a las familias del RUAAM cuando el niño ya tiene dictamen de adoptabilidad, porque se agotaron las distintas instancias, pero ahora con la mirada enfocada en el niño, niña o adolescente y no una adultocéntrica es que queremos tener un color diferente, porque en caso de que exista alguna familia ampliada que se pueda hacer cargo, se intentaría por ese lado, pero queremos evitar la institucionalización».

Agregó, «la bebé iría a una familia del Registro que cumple toda la reglamentación y con la salvedad de que quizá esta niña pueda volver con su familia ampliada».

Señaló que en caso no se restablece el vínculo con la familia ampliada de la beba abandonada, «se seguirá el camino de la adopción con esta familia, así no se perdió el tiempo y esa niña no pasó por una institución de residencia de acogimiento alternativo«.

En diálogo con Misiones Online, Runke sostuvo que «velarán para la recuperación de la niña y para que «se le brinde todas las atenciones necesarias como para que la bebé deje de correr peligro, debido a la situación frágil que vive».

La especialista afirmó que aunque esa es competencia del área de Pediatría del nosocomio, ellos están pendientes de los avances y colaborando con las diligencias necesarias.

En cuanto a la familia de la beba abandonada, señaló que deben trabajar en conjunto con el Poder Judicial para ver las causas por las que esta beba fue abandonada y el papel que cumplen los progenitores en este caso.

Cambio de perspectiva: una mirada en el niño

Runke enfatizó que el niño tiene, entre otros derechos, el derecho a tener un desarrollo integral y a veces «en la burocracia argentina estamos a la espera de que los adultos estén en condiciones, estén aptos, que se haga un tratamiento específico a tal adulto para hacerse cargo y así va pasando el tiempo y se va vulnerando sistemáticamente el derecho de los niños a tener una familia. Sea su familia de origen, ampliada o adoptiva».

Agregó que desde una mirada adultocéntrica que es más una cuestión cultural se suele estar a la espera que estos adultos, mayormente los progenitores, estén aptos para el cuidado personal de , como en este caso, la bebé.

«Desde la Defensoría del Niño creemos que debemos hacer una búsqueda prudente, lógica, una intervención lógica, el niño, niña y adolescente debe estar en una familia, como una persona individual».

Al ser consultada sobre el proceso que se va a seguir debido a que el caso de la beba no solo fue de abandono sino agresiones, la Dra. Runke dijo: «Cuando hablamos de lesiones en cualquier persona y más aún en el caso de un niño o niña, debe esclarecerse. A la brevedad debemos saber quién es el autor de ese hecho».

«Lo mejor que le puede pasar a un niño es crecer con su familia biológica, pero no a cualquier precio, tiene que ser en una familia donde se vele por el desarrollo integral, donde tenga cuidado, amor, alimentación y salud y si esas condiciones no se dan, no es viable que esté con su familia biológica».

Agregó, «allí es donde se pierde tiempo porque se espera que la familia se desarrolle y se le da asistencia, pero desde la Defensoría queremos cambiar este concepto adultocéntrico en el que el adulto hace cambios».

Recordó el caso de la nena que estuvo abandonada en el hospital durante ocho meses. «Para nosotros los ocho meses cuentan con creces como si estuvo institucionalizada (…) es la interpretación que uno le haga, desde el lugar que uno se para. Nosotros desde la Defensoría nos paramos del lado del niño, del interés superior del niño».

Un instructor de gimnasia halló una beba recién nacida de dos días de vida llorando, con un puñal incrustado en el dorso y otras heridas de arma blanca, envuelto en mantas dentro de una bolsa de residuos, abandonado en la Costanera Oeste de Posadas.

El joven encontró a la beba abandonada en un sector del paseo público, entre los puentes de las avenidas, Blas Parera y Chacabuco, a orillas del arroyo Mártires.

SPM-EP