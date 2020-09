Quiénes cobran hoy el Ingreso Familiar de Emergencia

Hoy lunes 7 de septiembre, continúa el pago de la tercera tanda del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para los beneficiarios que eligieron una CBU como medio de cobro. En esta fecha cobran los $10.000 del bono extraordinario aquellos titulares con DNI terminado en 4.

Los nuevos requisitos para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia

Los presos no podrán cobrar el IFE: «Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2°».

Nueva forma de contemplar al grupo familiar: «Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Anses sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente». El plazo para realizar esta declaración jurada venció el viernes 4 de septiembre.

Evaluación patrimonial: «La Anses, requerirá a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud».

Calendario de cobro por CBU

DNI con terminación en 4: viernes 4 y lunes 7 de septiembre.

DNI con terminación en 5: martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

DNI con terminación en 6: jueves 10 y viernes 11 de septiembre.

DNI con terminación en 7: lunes 14 y martes 15 de septiembre.

DNI con terminación en 8: miércoles 16 y jueves 17 de septiembre.

DNI con terminación en 9: viernes 18 y lunes 21 de septiembre.

IFE Anses: cómo actualizar los datos para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia

Ingresar alaplicativo exclusivo del IFEen el portal oficial de ANSES.

Completar el formulario: indicar el Número de CUIL y la Clave de Seguridad Social, luego hacer click en «Ingresar».

Comprobar si los datos personales son correctos.

