La madre de una de las niñas misioneras asesinadas en Paraguay aseveró que “la sangre derramada no quedará impune”

Miriam Villalba, madre de Lilian Villalba y tía de María Villalba, las niñas misioneras asesinadas en Paraguay, participó de una movilización en Posadas, acompañada de integrantes de agrupaciones sociales. Exigió justicia y esclarecimiento por las muertes, sostuvo que no confía en las autoridades paraguayas y aseguró que desde años atrás su familia es víctima de un plan sistemático que busca matar a los niños que la integran.

En la mañana de este lunes 07, un grupo de personas se manifestó en la Capital provincial reclamando justicia por el asesinato de Lilian Mariana y María Carmen Villaba, las primas de 12 y 11 años asesinadas el miércoles último a manos de integrantes de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay cuando éstos participaban de un operativo contra el grupo guerrillero llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Mi hija y mi sobrina fueron ejecutadas el 02 de septiembre en Paraguay por las fuerzas represivas del Gobierno. Nosotros -la familia que reside en Puerto Rico- nos enteramos del hecho al otro día. Desde un principio las autoridades trataron el tema con muchas especulaciones, diciendo que eran personas mayores de edad, pero eran nuestras niñitas”, manifestó Miriam.

Según precisó, Lilian y María viajaron a Paraguay en noviembre de 2019 para visitar a familiares y que Lilian conozca a su padre biológico, quien vive allí e integra el grupo EPP. “Nosotros las hicimos pasar hacia Paraguay y eso se puede constatar perfectamente. Ellas tenían que volver lo antes posible, pero después se cerró la frontera por la pandemia de coronavirus y se quedaron atrapadas”, relató.

Indicó que las niñas se hospedaban en la casa de uno de los familiares, pero que luego “perdimos contacto con ellas”. Consultada sobre la familia, Miriam afirmó que no brindará detalles acerca de ellos y alegó que “el Gobierno paraguayo, como una jauría de lobos, está listo para disparar hacia cualquier parte y cubrir las atrocidades que cometieron. Ellos ejecutaron a mis niñitas”.

Miriam Villalba.

Respecto a la repatriación de los cuerpos de las víctimas, aseguró que “peleamos mucho para que nos entreguen sus cuerpitos” y contó que inclusive las autoridades correspondientes del vecino país habían declarado que los familiares no se presentaron a exigir por ellos. Finalmente pudieron acceder a ellos, no obstante indicó que confiarán la investigación a un equipo de profesionales de Argentina.

“Desistimos de hacer la repatriación porque la familia de parte del padre hizo que decidiéramos que los cuerpos se queden allá. Agradezco infinitamente el calor humano que recibieron mi hermano y la abogada, quienes a la una de la mañana, cuando llegaron al cementerio, pensaron que iban a estar solos con los cuerpos: grande fue nuestra sorpresa cuando más de 400 madres en la zona rural estaban esperando, diciendo ‘estas son nuestras Lilian y María, nuestras mártires, y queremos que se queden con nosotros’”, relató Miriam.

Niñas misioneras asesinadas en Paraguay: la familia apunta hacia el Gobierno paraguayo como responsable

“Estamos seguros de que fueron torturadas. A Lilian y a María las agarraron vivas, las torturaron, las ejecutaron y luego las vistieron con ropas camufladas. Posterior a eso, y para cubrir todas las atrocidades, se deshicieron de las evidencias y quemaron las ropas que tenían puestas”, manifestó la mujer.

Y agregó: “El presidente de la República fue al lugar de los hechos y posó sobre los cadáveres de las niñitas. No confío en ninguna institución paraguaya. Tanto las fuerzas represivas como la Fiscalía y el Juzgado están tratando de cubrir esto. El médico forense había dicho que se trataban de chicas de 18 años”.

Sobre las actuaciones judiciales por parte de la familia de ahora en más, precisó que “la sangre derramada por nuestras hijitas” no quedará impune. En ese sentido, afirmó que la ministra de Derechos Humanos de Misiones, Graciela Leyes, la recibió para dialogar sobre los abusos que están sufriendo sus familiares de Paraguay: “Queremos seguridad, no tener miedo de que desaparezcan a otras criaturas”.

Graciela Leyes, ministra de Derechos Humanos de Misiones.

Sobre esa línea, contó que durante el año 2010 su familia atravesó por una situación de similares características: “Por la decisión que tomaron mis hermanos -de pertenecer al grupo EPP-, nuestra familia siempre ha sido perseguida. En el 2008 tuvimos que salir de nuestra ciudad natal, Concepción, por los acosos de las fuerzas represivas. A quienes más persiguen son a los niños, por eso decidimos mudarnos a Clorinda -localidad formoseña-”.



La ciudad de donde es oriunda la familia Villalba.

En ese entonces, explicó, “mataron a un sobrino de 12 años” y dijo que, como son de la misma familia, cree que los hechos pueden tener una relación. “Él -el niño- me decía que la Policía patrullaba por la frontera, que es muy permeable, por lo que luego de que falleciera nosotros vinimos a Puerto Rico, Misiones. No queremos que esto vuelva a suceder, buscamos llevar una vida tranquila sin acosos”, especificó.

Al final de la movilización, se dirigieron hacia la sede del Consulado Paraguayo en Posadas para alzar la voz por el hecho: “No confío en ninguna autoridad paraguaya. Exijo el esclarecimiento por el fallecimiento de mis niñitas, yo quiero que se haga un estudio serio. Fueron dos niñas ante una cantidad inmensa de militares que se fueron con armas poderosas a asesinarlas. Sepan las autoridades paraguayas que esto no va a quedar impune, como familia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a recurrir a una ayuda internacional”.



Respecto a los objetivos del grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), aseguró que “no puedo hablar mucho al respecto porque no formo parte de este grupo. Tengo familiares que son dirigentes, respeto esa decisión que han tomado mis hermanos y no voy a criminalizarlos, pero yo no formo parte de eso. Estoy viviendo hace 11 años en Puerto Rico y eso se puede constatar perfectamente”, cerró.

El caso de las niñas misioneras asesinadas en Paraguay

Lilian Villalba y María Villalba, de 12 y 11 años respectivamente, eran las niñas argentinas que fueron asesinadas el pasado 2 de septiembre en Yby Yaú, en el norte de Paraguay, cuando integrantes de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del vecino país realizaban un operativo antiguerrillero y atacaron a ambas.



Según habían indicado fuentes oficiales, el grupo al que se enfrentaban se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y los padres de las pequeñas formaban parte de él. Desde la organización denunciaron que los militares paraguayos las abatieron al dispararles por la espalda.

La madre de una de las víctimas y tía de la otra, Miriam Villalba, había precisado en diálogo con Radio Libertad que las dos se habían trasladado a Paraguay desde Puerto Rico, Misiones, para visitar a familiares pero a raíz de la pandemia de Covid-19 y el posterior cierre de fronteras no pudieron regresar.

Según indicó la mujer, “el Gobierno de Paraguay está haciendo una campaña sucia para cubrir la ejecución de las niñas”. En la versión que dieron las autoridades paraguayas, por otra parte, habían manifestado como una “conquista” el procedimiento que terminó con la vida de dos menores de edad.

Entonces, la principal hipótesis que manejan los familiares de las víctimas es que ambas fueron capturadas con vida, torturadas y luego ejecutadas. El examen realizado por los médicos forenses reveló que las balas ingresaron tanto por delante como por detrás de los cuerpos y, además, no fueron a corta distancia.

