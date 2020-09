Nenas argentinas asesinadas en Paraguay: comandante explicó por qué las mataron

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Óscar Chamorro, narró sobre el operativo realizado en la estancia El Paraíso que terminó con dos nenas argentinas asesinadas. El militar asegura que, por la boscosidad del lugar y los disparos, solo se pudieron divisar siluetas.

“¿Cómo puede ser que no hubiéramos podido detectar que eran niñas y no haberlas desarmado y capturado? Esa pregunta ni siquiera sería necesaria si es que pisamos el terreno. Es muy fácil hacer especulaciones tácticas no estando en el lugar y no entendiendo el contexto, situación y terreno básicamente”, alegó el comandante.

La zona donde ocurrió todo- Foto BBC

Primer enfrentamiento

Señaló que el enfrentamiento se dio en una zona boscosa y con varias elevaciones, de más 10.000 hectáreas, a más de 1.000 metros del lugar donde se introdujo la FTC el pasado miércoles por la mañana.

“Esto no fue un ataque, nosotros entramos a revisar. Y a 80 metros del campamento principal nosotros divisamos cuatro seres humanos, no pudiendo determinar —y ahí es difícil sin estar en el lugar, por la visibilidad— saber si eran mujeres, hombres, ancianos o infelizmente niños”, contó.

Chamorro mencionó que en ese lugar se dio el primer contacto, minutos antes del enfrentamiento. “En ese momento la patrulla trata de ver qué es lo que tiene enfrente. Y ya determina que lo que tiene enfrente tiene uniforme verde, ya determina que tienen armamento en su mano, ya determina que tienen elementos tácticos, porque nosotros cuando miramos, miramos no el rostro, porque eso no te mata, te mata el armamento que está en la mano”, explicó.

Cronológicamente relató que al detectarse la presencia de personas, el equipo intentó desplegarse para tener una mejor posición con la intención de capturarlos. Pero describió que el lugar estaba sucio y con un simple movimiento hay ruido, por lo que las personas en movimiento pueden ser detectadas en segundos, mientras que el que está quieto escucha y observa con ventaja.

“Al percibir que somos detectados, en fracción de segundos nos identificamos, y en ese momento se inician los disparos y observamos a cuatro personas, no quiere decir que hayan estado solo cuatro personas, decimos lo que nos consta”, narró.

Continuó: “Se producen los disparos de ellos hacia nosotros. En ese momento nosotros no teníamos absolutamente idea de quiénes podían ser, las identidades, edades, ni el sexo de las personas que estaban disparando. Es ahí que no habiendo ninguna otra posibilidad de salir vivos nosotros de ahí, entonces tuvimos que empezar a disparar”, argumentó.

Chamorro comentó que al devolver los disparos sintieron que el volumen de fuego bajó, por lo que empezaron a avanzar y divisaron a la primera persona caída. “No teníamos la más mínima idea de que caminando unos metros más nos encontramos con el campamento, que nos sorprende porque recién ahí pudimos observar el campamento”, señaló.

Segundo enfrentamiento

Según la versión del comandante, pasados unos segundos se produce el segundo contacto con otro grupo de la FTC que se encontraba patrullando otro sector. “A unos 600 metros del primer lugar, metros que en una ciudad es fácil caminar, pero que con las elevaciones y sin ni un solo sendero lleva su tiempo”, precisó.

Prosiguió: “Hicimos la comunicación por radio, pero ellos ya escucharon los disparos y al tener contacto de sombras y siluetas que eran varias reaccionan y tenemos el segundo enfrentamiento, donde cae la segunda persona en el lugar”, recordó.

El militar sostuvo que los cuerpos quedaron en los dos sectores hasta que llegaron los representantes del Ministerio Público, por lo que no pudieron identificar las edades de los cuerpos.

Según el militar paraguayo las nenas argentinas asesinadas estaban uniformadas

El comandante Óscar Chamorro aseguró que las niñas estaban vestidas con el uniforme verde musgo, quemados posteriormente por orden fiscal, y añadió que se sacaron fotografías y filmaciones que comprueban su versión.

“Tenían la ropa que se describe, tenían chaleco y una de ellas tenía mochila. La primera de ellas estaba tendida en el suelo y había una pistola y un fusil de precisión con mira telescópica en el lugar. La otra niña tenía una pistola y una escopeta, con una mochila y hay registros fotográficos de ese mismo lugar donde infelizmente cayeron”, detalló.

El jefe miliar incluso aseveró que pueden someterse a la prueba del polígrafo para poder dar fe y más claridad a lo sucedido.

