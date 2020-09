Vecinos impidieron el ingreso de Lázaro Báez al country donde debe cumplir la prisión domiciliaria

El Servicio Penitenciario lo trasladaba desde el penal de Ezeiza, luego de que le otorgaran la prisión domiciliaria. Después de varios intentos, el móvil se retiró del lugar.

Un grupo de vecinos del country Ayres de Pilar se reunió este lunes por la tarde para participar de un cacerolazo en repudio de la llegada de Lázaro Báez. El dueño de Austral Construcciones fue beneficiado con prisión domiciliaria a tras haber estado 4 años en la cárcel de Ezeiza. Pasadas las 20, cuando el móvil del Servicio Penitenciario que lo trasladaba intentó ingresar al lugar, las mismas personas que permanecían en la entrada, lo impidieron.

Por este motivo, el vehículo donde está Baéz intentó cuatro veces entrar al country hasta que lo logró. Una vez dentro, los vecinos comenzaron a arrojar piedras y le rompieron el parabrisas. En medio de la tensa situación, y con un grupo de personas que no los dejaba avanzar, decidieron retirarse.

Repudio

Con carteles donde se podía leer “Báez preso”; “Mafioso”; “La Justicia lenta no es justicia” y “Queremos a los corruptos presos”, las personas comenzaron a congregarse en la entrada del lugar a donde fue trasladado el exempresario K. Allí además se hicieron presentes algunos patrulleros.

“Nos molesta que la Justicia sea tan inoperante. Lázaro Báez tiene probado por todos lados que fue un ladrón y se enriqueció ilícitamente. Si la Justicia no funciona, haremos la condena social nosotros y le mostraremos nuestro desagrado porque viva acá. Le haremos la vida lo mas difícil posible, perjudicó a la gente que menos tiene”, expresó una de los vecinas.

“Con él no vamos a interactuar porque no creo que haya ninguna persona que quiera hacerlo. El problema acá es que nos estén arrebatando las instituciones y que no haya Justicia. Es vergonzoso que no nos quede república”, señaló otra mujer en declaraciones a TN.

Lázaro Báez

Asimismo, una tercera se mostró molesta por la llegada de Báez y sostuvo: “No lo recibo, lo rechazo. Seamos conscientes los argentinos que lo que falta acá es justicia. Hace 4 años y 5 meses que tienen preso a un corrupto que saqueó a medio país y hay infinidad de pruebas en su contra, y miles de bienes que hizo milgrosamente durante el gobierno de los Kirchner. Es la Justicia que no ayuda, que es injusta en este país”.

“Los vecinos estamos preocupados con esta persona que viene de la cárcel que podría haber ido a cualquiera de las otras casas que tiene en el país. No es bienvenido”, completó otra de las manifestantes.

Báez, sin fianza y con domiciliaria

Este lunes el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 le concedió la prisión domiciliaria al empresario K, quien abandonó la cárcel de Ezeiza sin necesidad de pagar la fianza que el mismo tribunal le había impuesto semanas atrás como condición para acceder al beneficio ambulatorio.

La Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado, pero faltaba la autorización del tribunal que lleva adelante el juicio por la “ruta del dinero K” revelada por Periodismo Para Todos (PPT) en 2013.

El country

Ayres de Pilar, el lugar donde Báez pasará el arresto domiciliario, cuenta con entradas y salidas diferenciadas y numerosos mecanismos de seguridad en un predio que se extiende por más de 180 hectáreas divididas en más de 880 lotes. El complejo a su vez está separado en 22 barrios, entre estos “La Arboleda”, donde está la casa en la que permanecerá el empresario. La vivienda, de 250 metros cuadrados cubiertos, estuvo deshabitada por varios meses.

Desde allí, el dueño de Austral Construcciones deberá cumplir con varias pautas de conductas para no perder el beneficio: tendrá que tener una tobillera electrónica para ser monitoreado las 24 horas, entregar su pasaporte y presentarse cada quince días ante la Justicia.

(Fuente: TN)

