Fiscal paraguayo recordó que en 2003 la guerrilla utilizó a niños como “escudos” en un enfrentamiento

La intervención se produjo en Sanguina Cue, San Pedro Paraguay, el 16 de julio de 2003 de la mano de los fiscales Antonio Bernal y Arnaldo Giuzzio, que recordó este lunes, tras poco más de 17 años de ese evento, cómo se sucedieron las cosas y cómo Carmen Villalba usó a dos niños para blindarse no solo ella sino permitir la huida de Alcides Oviedo Brítez de la casa en donde estaban.

“Recuerdo el día como si fuese ayer. Yo estaba en Santa Rosa del Aguaray. Se me acerca un colega con la información de que estaba Oviedo Brítez y otras personas en una vivienda en Sanguina Cue. Me pregunta si vamos a hacer el procedimiento y le dije: ‘Dale, vamos a meterle’. No había celulares, toda la comunicación era por radio”, narró el titular de Senad.

Giuzzio contó que él era un «fiscal campesino» en ese entonces y que no tenía idea de quiénes eran los denunciados, pero aun así organizó el operativo.

Carmen Villalba

«Llegamos a la casa (…) paró el vehículo, me dispuse a arreglar mis cosas y empiezo a escuchar los disparos. Mi gente responde, tenía conmigo dos personales (sic) que eran hábiles, que encabezaron la operación. Encontramos, para sorpresa de todos, a Carmen Villalba (..) que estaba con dos niños«. recordó

El exfiscal y exsenador dijo que Villalba colocó a sus hijos como una suerte de escudo para que los intervinientes no disparen y así permitir que quienes estaban en la casa puedan escapar Quienes lograron escapar en aquella ocasión fueron Alcides Oviedo Britez, hoy preso, y Victor Colman, asilado en Finlandia desde el año pasado con Juan Arrom y Anuncio Marti

En el sitio cayó abatido German Britez y Carmen Villalba salvó su vida. En ese entonces, estaban siendo buscados por el secuestro de Maria Edith Bordon, en 2001.

«Ella les exponía (a los niños) para evitar que se dispare y así permitir que los demás puedan huir. Después nos enteramos que allí estaban Oviedo Brítez y demás«, contó Giuzzio, quien detalló que tras la intervención tuvo que ir a un puesto de Copaco en General Resquín para poder hablar con el entonces fiscal general Germán Latorre y comunicar la detención de Villalba.

Fuente: ABC Color

DL-CP