Escándalo en la Selección de Inglaterra: echaron a dos futbolistas por invitar mujeres a la concentración

Una fuerte polémica rodea a la Selección de Inglaterra luego de que Phil Foden y Mason Greenwood fueran expulsados del plantel tras haber invitado a dos mujeres a sus habitaciones en el hotel en el que se hospedan en Islandia y romper así las restricciones por el protocolo de prevención de coronavirus.

En las últimas horas se habían filtrado imágenes de Foden y Greenwood en compañía de mujeres mientras pasaban la noche en el hotel de Islandia, según informaron medios locales.

El entrenador de la Selección inglesa, Gareth Southgate ratificó la expulsión de los jugadores, que venían de ganarle a Islandia por la Nations League y se disponían a enfrentar a Dinamarca. «Hemos tenido que decidir muy rápido para que no tuvieran ninguna interacción con el resto del equipo, ya que no podían viajar o entrenar con el equipo. Viajarán a Inglaterra de vuelta y separados. No ha pasado nada en las áreas comunes del hotel, pero todavía estamos intentando conseguir toda la información», expresó.

La indisciplina no solo afectará en lo futbolístico sino también en lo personal, Phil Foden, jugador del Manchester City, tiene un hijo de dos años con la que es su novia desde hace bastante tiempo. Por su parte, el jugador del Manchester United se había separado hace pocos meses.

En este sentido, el City emitió un comunicado al respecto lamentando la actitud de su jugador: «El Manchester City FC es consciente de la historia que ha surgido hoy en la selección en relación con el comportamiento de Phil Foden. También hemos visto los comentarios del entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate. Está claro que las acciones de Phil fueron totalmente inapropiadas. Su comportamiento no solo contraviene directamente las estrictas pautas relacionadas con Covid-19, sino que también cae muy por debajo del estándar esperado de un jugador del Manchester City y de un internacional de Inglaterra. El Club apoya a la FA con respecto a este incidente. No tenemos más comentarios que hacer sobre este asunto».

Fuente: Minuto Uno

