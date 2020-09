Falleció el primer director de la Escuela Técnica de Eldorado: Carlos Winkler

En 1974 Carlos Winkler se convirtió en el primer director de la Escuela Nacional Técnica Nº1 (ENET N° 1) en lo que fueron las instalaciones del establecimiento yerbatero Coembotá del km 2, allí fue director hasta 1997. En 2011, cuando la escuela ya se había trasladado al km 9 como EPET N° 6, la Cámara de Diputados de Misiones aprobó la solicitud para que la escuela reciba el nombre de Carlos Winckler, en su honor.

«Nos acaba de abandonar físicamente Carlitos Winkler, vecino y docente destacado muy querido de nuestra localidad» escribió el historiador de Eldorado- Roberto Gutiérrez, anunciando la triste partida del hombre cuyo nombre figura en el portal de ingreso de la EPET N° 6.

Carlos que falleció en la mañana de este lunes 7 de septiembre a los 74 años, había estudiado en la ENET N° 1 de Posadas, donde se recibió de Técnico Industrial. Una vez recibido regresó a Eldorado y comenzó a trabajar en el taller industrial Hasser – Kozik ubicado en el km 11, y en la Escuela de Adultos que funcionaba en la Escuela N° 129, como profesor de Electricidad.

En los últimos años participaba de amenas reuniones, asados y anecdotarios con ex alumnos y egresados de la Escuela Técnica de Eldorado

En el año 1974 asumió como director en la recién creada Escuela Nacional Técnica Nº1 (ENET N° 1), en las ex instalaciones del viejo establecimiento yerbatero Coembotá en el km 2, que comenzó con una división de 1° año, que contaba con 44 alumnos.

En el año 1993 la escuela dejó de pertenecer a la Nación, transformándose en la actual EPET Nº 6. En agosto de 1997 Carlos Winkler se jubiló. En el año 2011 la escuela se trasladó al km 9, y el establecimiento del km 2 quedó como EPET Nº 54.

Por su parte, la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 6 (EPET N°6), institución de gran prestigio en el Alto Paraná misionero, a partir del 2011 pasó a denominarse «Carlos Winckler» en honor a su primer director.

«En junio de 2011, la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones aprobó la solicitud de los profesores de la escuela, para que la EPET N° 6 reciba el nombre de Carlos Winckler, de la mano de la diputada Rosa Vargas» comentó Sonia Pantiu, actual directora de dicho establecimiento educativo.

Con sentida emoción, Sonia dijo además «Carlitos me acompañó en la gestión. Me dió consejos, sugerencias y sobre todo el apoyo emocional. Siempre estuvo dispuesto a colaborar y ayudar. No le negaba a nadie sus conocimientos. Era un hombre desinteresado, solo quería que las cosas estén bien y funcionen. Fue como un papá, un padrino en mi trayectoria como docente y también como directora».

Por otra parte, a nivel nacional Carlos Winkler también tuvo otro reconocimiento en vida, ya que recibió el año pasado (por el centenario de Eldorado) y por iniciativa del senador Humberto Schiavoni, un Diploma de Honor del Senado de la Nación por su actividad como docente y por ser descendiente de pioneros de la ciudad de Eldorado.

Roberto Gutiérrez también manifestó que luego de jubilarse como docente, Carlos integró varias instituciones sociales y deportivas, siguiendo ligado a la Fundación Instituto Gumercindo Esquivel, donde realizó sus estudios primarios, efectuando tareas relativas a la dirección y administración de esa escuela.

Y finalizó «hoy nos invade un gran dolor por tener que despedir a un gran hombre, excelente maestro que fue un verdadero ejemplo para todos nosotros, que nunca se dio por vencido ante la adversidad, dejando una grandiosa enseñanza de vida. Carlitos, te recordaremos por esa gran sonrisa que en todo momento tenías, por esa manera de enseñar con amor y por el inmenso aprecio que sentiste por todos, nunca te olvidaremos. Hasta siempre, querido maestro».

