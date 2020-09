Grave denuncia de la madre de una de las niñas asesinadas en Paraguay: “Estamos convencidos que fueron capturadas, torturadas y ejecutadas”

Miriam Villalba, mamá Lilian Mariana (12 años) y tía de María Carmen (11), señaló que el ejército paraguayo plantó pruebas falsas para justificar la muerte de las dos víctimas. También indicó que las jóvenes habían viajado desde Puerto Rico, Misiones, hasta el vecino país para conocer a sus padres y no habían podido retornar a la Argentina por el cierre de fronteras. “El gobierno de Paraguay está haciendo una campaña sucia para cubrir la ejecución de las dos niñas”, afirmó.

El asesinato de dos niñas argentinas de 12 y 11 años durante un operativo del ejército de paraguayo en ese país sigue generando sospechas y acusaciones sobre el accionar de la fuerza y también de la versión oficial que brindó el gobierno de Paraguay, donde se presentó como una conquista el procedimiento que terminó con la vida de dos menores.

El hecho sucedió el miércoles 2 de septiembre cuando las FTC atacaron un campamento del EPP en la zona de Yby Yaú, conocida como “Arroyito” en el norte de ese país.

La zona donde ocurrió todo- Foto BBC

El propio presidente, Mario Abdo Benítez, reconoció el pasado miércoles que en medio de un operativo “exitoso” de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero que nació en 2008, dos integrantes de la facción habían sido abatidos. Luego el ejército informó que se trataba de dos personas de sexo femenino de entre 15 y 17 años, que habían participado del enfrentamiento armado. Finalmente, se supo que las víctimas eran dos primas de 11 y 12 años, María del Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba respectivamente, nacidas el 5 febrero 2009 y el 28 de octubre de 2008, inscriptas en la ciudad de Clorinda, Formosa, y radicadas en la localidad de Puerto Rico, Misiones.

Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. 1/2 pic.twitter.com/jJA6rMNKrv — Marito Abdo (@MaritoAbdo) September 2, 2020

Tras romper el silencio ayer, sábado, con Misiones Online, Miriam Villalba, madre de Lilian Mariana Villalba y tía de María del Carmen Villalba, este domingo no sólo volvió a desmentir las versiones oficiales, sino que reveló la principal hipótesis que manejan los familiares de las menores: ellas fueron capturadas vivas, torturadas y luego ejecutadas.

Según el médico forense que Pablo Lemir que examinó los cadáveres, las balas entraron tanto por delante como por detrás de los cuerpos de las niñas y en principio los disparos no parecen ser realizados a corta distancia. En un principio, esto empezó a desterrar la teoría de un enfrentamiento armado y parecía reafirmar la presunción que las menores fueron abatidas mientras huían de los uniformados, pero desde el círculo íntimo de las víctimas llegaron a otra conclusión.

Miriam Villalba, quien nació en Paraguay y es abogada, aseguró en una entrevista con Radio Libertad que las imágenes a la que han podido acceder los familiares les hace pensar que las jóvenes fueron “capturadas, torturadas y ejecutadas” por el ejército paraguayo, descartando así la muerte en un enfrentamiento o durante la huida.

“El médico forense de la fiscalía (Pablo Lemir), que en un principio dijo que ellas tenían 18 a y 17 años, fue el que mencionó que las niñas tenían 6 disparos en la espalda, lo que marcaba que estaban huyendo. Pero la familia está convencida que fueron agarradas vivas, torturadas y ejecutadas. Luego el presidente de Paraguay se fue a preparar la escena y posó sobre los cuerpitos”, declaró.

En su informe de ayer por la tarde, Lemir reafirmó que los cuerpos no tenían signos de tortura y añadió que no se detectó ninguna lesión defensiva en miembros superiores ni inferiores. “No puedo decir que no hubo violencia porque de hecho ambas fallecieron por impactos de bala, que vinieron de atrás hacia adelante y de adelante para atrás también”, expresó en una rueda de prensa en la morgue judicial.

La abogada acusó también las autoridades de Paraguay de plantar pruebas para justificar ambos asesinatos. Sostuvo que, tras las muertes, a las niñas las vistieron con el uniforme que usan guerrilleros del EPP y luego los cadáveres fueron fotografiados. Las imágenes se guardaron en la carpeta del fiscal y las prendas como otras evidencias fueron rápidamente incineradas, “cumpliendo con el protocolo sanitario por el coronavirus Covid 19”, justificaron desde el Ministerio Público.

La agencia de noticias Télam reveló que la destrucción de la ropa de las dos niñas generó varias reacciones en contra. El abogado José Casañas Levi resaltó en las redes sociales que «las evidencias nunca se destruyen, se preservan». «Alguna vez, el trabajo de cuidado de la escena del crimen, y la custodia de las evidencias, incluyendo los cuerpos, debe ser tratado científicamente, seriamente. Con el manejo que se le da hoy, no se puede llegar a la verdad de los hechos«, lamentó.

A su vez, la excandidata presidencial Lilian Soto, fustigó la acción de las fuerzas de seguridad. «¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso», expresó.

Documentos que presentaron los familiares confirmando la identidad de las niñas

“El gobierno paraguayo está haciendo una campaña sucia para cubrir la ejecución de las dos niñas”, acusó Miriam en declaraciones a Radio Libertad.

El vínculo con el EPP, un viaje para conocer a sus padres y hostigamiento en Argentina

En primer momento, el ejército y el gobierno de Paraguay apuntaron que las niñas argentinas formaron parte de la primera línea de fuego del EPP. Sus familiares confirmaron que son hijas de miembros del grupo, pero que no integraban la guerrilla.

En la entrevista radial, Miriam Villalba ratificó que las primas viajaron para conocer a sus padres, ambos partes del Ejército Paraguayo del Pueblo. “Las llevamos hasta Paraguay y ahí una persona se encargó de trasladarlas hasta el campamento”, detalló.

Luego, explicó que las niñas se marcharon a encontrarse con sus progenitores en noviembre y que no habían vuelto a la Argentina todavía debido al cierre de fronteras por el coronavirus.

Los dichos anteriores van en sintonía con lo informado por el Ministerio Público de Paraguay, que ayer aclaró que las menores tienen fecha de salida de Argentina el 19 de noviembre del 2019 y lo hicieron acompañadas por sus madres.

Armas, documentos y municiones secuestrado durante el operativo que terminó con la vida de dos niñas argentinas

Miriam negó formar parte del EPP aunque reconoció que sus dos hermanas (una de ellas detenida en la cárcel del Buen Pastor) y su hermano sí integran la guerrilla.

Agregó que a partir de ese parentesco, el Gobierno paraguayo inició una percusión contra ella y su familia y fue por ese motivo que abandonaron el país y se radicaron en Clorinda, Formosa, donde nacieron las dos niñas asesinadas. Sin embargo, indicó que el hostigamiento nunca cesó y en el año 2010, estando en territorio argentino, asesinaron a un sobrino suyo envenenándolo.

“Mi sobrino me decía tía la patrulla paraguaya pasa por acá. Lo perseguían cuando iba a la escuela, hasta que lo asesinaron”, recordó.

Explicó que por la muerte del sobrino decidieron radicarse en Puerto Rico, al norte de Misiones donde Lilian Mariana y María Carmen vivieron hasta noviembre junto a su abuela.

La fiscalía desconfía del parentesco entre madre e hija

El fiscal federal de Paraguay Federico Delfino comunicó que se realizaron tomas de muestras de ADN de las niñas asesinadas para realizar pruebas con las personas que afirman ser las madres de ellas y que figuran como tal en el documento.

Las autoridades paraguayas tendrían información de que Miriam Villalba no es la madre real de Lilian Mariana y que ambas niñas, en verdad, serían hijas de líderes del EPP.

Cruces entre los gobiernos de Argentina y Paraguay

Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno argentino demandó a su par paraguayo el “urgente esclarecimiento y la identificación de responsables” por la muerte de las dos jóvenes argentinas. “Rechazamos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades”, sostiene el texto.



«Se mantienen contactos con las autoridades paraguayas a efectos de esclarecer las circunstancias en que se produjeron los decesos (…) se considera incorrecto hacer apreciaciones prematuras«, explicó el Palacio de San Martín.

El Gobierno argentino demanda al Gobierno paraguayo el urgente esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos argentinas de 11 años. Rechazamos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades.https://t.co/rEm4t62jzB pic.twitter.com/o0ioB2TDS0 — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) September 4, 2020

Además, alertó: «No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas.»

Previamente a que el gobierno de Alberto Fernández se pronunciara por primera vez sobre el caso, el general Héctor Grau, que fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y que sigue siendo parte del grupo, afirmó que en Argentina se creó una “guardería” de “soldados” para los integrantes del EPP a la hora de reclutar menores. También sugirió que las niñas abatidas eran al sugerir que las víctimas eran familiares de los hermanos Liliana y Osvaldo Villalba, líderes de esa guerrilla.

Posteriormente, el embajador argentino en Paraguay Domingo Peppo cruzó a Grau por sus declaraciones: “Desmiento que el Estado argentino sea una guardería del EPP porque no es cómplice ni alienta el accionar de grupos criminales. Al contrario: tenemos una lucha conjunta contra el crimen organizado y el terrorismo”, sentenció.

La ONU le exige a Paraguay el esclarecimiento del caso

El representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, calificó este domingo la acción militar como “un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”.

“Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial la muerte de dos niñas”, exigió en un comunicado.

El duro pronunciamiento de Jarab disparó una inmediata reacción del Gobierno nacional, que vía Cancillería emitió una declaración que calificó de irresponsable al representante de la ONU por «insinuar una posible alteración de los hechos» ocurridos en el operativo en Yby Yaú, del departamento Concepción, el pasado miércoles.

El Pronunciamiento oficial del Gobierno paraguayo sobre el fatal operativo

«(Este) hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo», añade el escrito.

Pedido de repatriación

Con todas las acusaciones vertidas contra el Gobierno, el Ejército y la Justicia de Paraguay, los familiares piden urgentemente la repatriación de los cuerpos de María Carmen y Lilian Mariana Villalba para realizar una nueva autopsia. Por eso nombraron como abogada en Asunción a Daisy Irala, quien inició las gestiones para el traslado de los cadáveres. También solicitaron la intervención de la Cancillería argentina para acelerar los tiempos.

Marcha en Posadas

Bajo consignas como “#EranNiñas”; “#NiUnaMenos” y ·”#FueCrimendeEstado” el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género convocó para este lunes 7 de septiembre a las 10 horas a un repudio en la plaza 9 de Julio de Posadas por el crimen de las niñas.

“Repudiamos la ejecución de Liliana y maría del Carmen Villalba, cometida por el Estado paraguayo. Exigimos el esclarecimiento, Justicia y repatriación de los cuerpos”, expresaron en el llamado a la comunidad.

Cuenta con el apoyo de la CTA Autónoma de Misiones y la Red de Defensa de los Derechos Humanos.

¿Qué es la guerrilla del EPP?

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una guerrilla formada en 2008 con ideales marxistas y ha radicado sus bases en los departamentos paraguayos de Concepción y San Pedro, regiones con grandes extensiones de tierra despoblada y cercanos a la frontera con Brasil.

Desde su creación, el EPP se ha financiado en bases secuestros y ataques a haciendas ganaderas y fincas agrícolas.

