San Luis: un sacerdote celebró la muerte de una viceintendenta que estaba a favor del aborto

El sacerdote Juan María Casamayor se burló del fallecimiento de la funcionaria y la Iglesia le pidió que se disculpe.

Un cura celebró en las redes sociales la muerte de la vice intendenta de Villa Mercedes, Verónica Bailone, y desató una fuerte polémica en San Luis. Su comentario causó indignación de cientos de usuarios y la Pastoral de la provincia emitió un comunicado solicitando que pida disculpas.

El conflicto inició cuando el intendente de Unión, Marcos Gabriel Espósito, hizo un posteó en Facebook lamentando la partida de esta dirigente que murió el miércoles pasado tras luchar durante mucho tiempo contra un cáncer. “Dios te proteja. Una guerrera, una gran dirigente social, una mujer destacada que luchó hasta la última lágrima. Una gran tristeza”, escribió.

Entre los comentarios a la publicación, estuvo el del cura párroco Juan María Casamayor, quien celebró la muerte de Bailone al señalar que ella “estaba a favor del aborto y Dios le concedido esa gracia, le abortó la vida”.

Las respuestas de los usuarios no tardaron en llegar y muchos vecinos reprocharon su accionar. Si bien el hombre borró el comentario, motivó la intervención de la Pastoral de Comunicación de San Luis.

El obispo provincial, monseñor Gabriel Bernardo Barba, difundió un comunicado en el que dijo: ”Ante las desafortunadas palabras del padre Juan Casamayor frente a la muerte de la viceintendenta Verónica Bailone, a quien he podido visitar durante su enfermedad en su propia casa, me he comunicado con él solicitándole pida disculpas por los mismos medios por el dolor y escándalo que ha generado”.

El líder religioso destacó la relación que tenía con la funcionaria y precisó que, por su parte, ya ha “saludado” y dado sus “condolencias a la familia” de la mujer y pidió “perdón en nombre de la Iglesia de San Luis” por el comentario desubicado.

Por su parte, la municipalidad de Villa Mercedes publicó un documento en el que repudió “los agravios a la memoria” de Bailone por parte del cura. El intendente local, Maximiliano Frontera, rechazó “fervientemente los desagradables dichos” de Casamayor “y de unas de las integrantes del Tribunal de Contralor, quienes manifestaron palabras que ofenden y lastiman al pueblo villamercedino”.

Además, subrayó que “actos como estos no reportan los valores” que la propia dirigente “sembró en los corazones de sus familiares, sus amigos y compañeros de militancia”.

La viceintendenta de Villa Mercedes, quien padecía cáncer de pulmón desde julio del año pasado, falleció este miércoles a los 37 años. Sus restos fueron despedidos el viernes con un cortejo fúnebre que recorrió la capital de San Luis desde las 11 de la mañana, pasando por el edificio de Terrazas del Portezuelo, donde fue recibido por el gobernador local, Alberto Rodríguez Saá, y terminó en la ciudad de Villa Mercedes.

Fuente: Minuto Uno

