Entrevista exclusiva a la mamá de una de las niñas asesinadas en Paraguay: «El Gobierno paraguayo ejecutó a las pequeñas y encubrió la masacre»

Miriam Villalba es paraguaya, es la madre de Lilian Mariana V. de 11 años, una de las niñas ejecutadas en un enfrentamiento armado en Paraguay, junto a su primita María del Carmen Aurora, de la misma edad, y ambas de nacionalidad argentina. En comunicación con Misiones Online explicó la difícil situación que atraviesa su familia hace años por la «persecución del gobierno paraguayo» ante la vinculación de los padres de las niñas con el grupo guerrillero EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Conocer a sus padres habría sido el motivo por el cual las dos pequeñas se encontraban en el país vecino desde noviembre pasado, y finalmente por las restricciones en la frontera por COVID-19 no lograron regresaron, quedando expuestas en el campamento donde finalmente fueron fusiladas en un operativo que se investiga y que fue ordenado por la Fuerza de Tarea Conjunta en Paraguay.

«Lilian y María del Carmen nacieron en Clorinda, Formosa, y desde el año 2010-2011 nos radicamos en Puerto Rico, Misiones, donde vivimos con mi madre y retomamos nuestra vida», explicó la madre y abogada de profesión.

Respecto a los motivos que la llevaron a abandonar su país (Paraguay) y radicarse en la Argentina, admitió que tener en su familia «a muchos que forman parte de la guerrilla paraguaya (EPP). Por ello, sufríamos acoso y persecución por parte de ellos, temíamos por la seguridad de nuestros hijos, por eso tuvimos que abandonar nuestro país, nos trasladamos primero a Clorinda, pero allí sucedió una desgracia, asesinaron a un sobrino de 12 años, y volvimos a Paraguay. Hasta que en 2011 nos asentamos en Misiones”.

El motivo del viaje de las nenas Paraguay

La madre de Lilian explico el motivo detrás del viaje de las pequeñas. Tanto Lilian como su prima no conocían a sus padres (ambos integrantes del EPP), y su sueño era poder verlos, es por eso que en noviembre del año pasado las dos primas partieron rumbo al país vecino a reencontrarse con sus progenitores.

El regreso a la Argentina se vio opacado por el cierre de fronteras debido a la pandemia por el coronavirus, es por eso que las menores continuaban en Paraguay.

“El sueño mayor que ellas tenían era conocer a su papá, y por el cierre de las fronteras ellas no pudieron regresar a la Argentina”.

«Las pequeñas no conocían a sus padres porque ellos se encontraban en la clandestinidad, ocultos del gobierno paraguayo, por pertenecer al EPP»

¿Qué piensa del Gobierno paraguayo?

“Es una barbaridad lo que dijo el Gobierno para justificar la ejecución de estas pequeñitas. Incluso el médico forense afirmó que tenían 6 disparos en la espalda, marcando que las nenitas estaban huyendo”.

Sobre cómo fueron halladas las menores, la madre de Lilian no confía en los dichos del gobierno, “No sabemos hasta ahora que pasó con ellas, porque el uniforme que tenían no tenía una pisca de sangre, se nota que se lo pusieron, que las vistieron, el presidente (Mario Abdo Benítez) estuvo posando con el cuerpo de las niñas, fue todo un montaje, a ellas las ejecutaron. Decían que ellas eran guerrilleras, y ellas no tenían manejo de arma ni estaban en la guerrilla”.

“El gobierno paraguayo está jugando de forma asquerosa y sucia contra nuestras familias, encubrieron la ejecución y la masacre de estas pequeñitas”

Hoy se procedió a la exhumación de los cuerpos, “no estoy al tanto de lo que les hicieron porque no permitieron que entre ni mi abogada, ni mi hermano y tampoco el cónsul argentino en Asunción”.

Tras la autopsia el forense confirmó que son nenas de 11 y 12 años “y no de 18 años como decía el gobierno paraguayo. Todo el ejército paraguayo se fue contra dos pequeñitas”.

“Estamos pidiendo la repatriación de los cuerpos, tengo entendido que se va a realizar entre el miércoles o jueves”. Además, la familia de las nenas asesinadas pide que se realice una nueva autopsia en Argentina. “No confiamos en el gobierno ni en ningún médico paraguayo”.

¿Qué piensa del trabajo de la cancillería argentina?

“No tengo palabras para agradecer a la embajada argentina, me sorprendió porque nosotros no estamos acostumbrados a que nos escuchen y nos traten así. En Paraguay no te hacen caso. Estoy sumamente agradecida al cónsul y al embajador argentino”

Respecto a los dichos del presidente paraguayo, Miriam no me mostró sorprendida, “No me extraña la reacción del presidente porque es un hijo stroessnista, sigue la misma línea que Alfredo Stroessner, quién tanto daño causo a la población paraguaya, persiguiendo a los más débiles, a familias, a campesinos”

Además, se refiero a la situación en Paraguay, “muertes hay cada día y de eso no se preocupa el Gobierno, no hace nada por su pueblo. Por eso me sorprendió la rapidez con la que actuó el cónsul y el embajador argentino”

¿Qué es el EPP?

Mirian explicó a Misiones Online que es el EPP, “El Ejército del Pueblo Paraguayo es un grupo insurgente que se levanta contra el gobierno paraguayo, integrado por campesinos, indígenas, jóvenes que luchan contra el sistema paraguayo. Allá es normal encontrar campesinos tirados en el portón de sus casas. Los ganaderos y terratenientes hacían lo que querían por eso los campesinos se unieron y empezaron a defenderse”.

Cómo abogada, (carrera que estudió y ejercicio en Paraguay) Miriam relató lo que vivió “me tocó defender a muchos campesinos, es por eso que ellos se alzaron contra las fuerzas represivas del gobierno paraguayo”

¿Usted integra el EPP?

“Yo no integro, yo solo asistía a una de mis hermanas que esta presa en la cárcel del Buen Pastor. Yo me dedico a mis hijos y sobrinos en Argentina”.

“A mis sobrinos y a lo más pequeños les dije que las recuerden como niñas felices, sonriendo y jugando como eran siempre. Nosotros somos fuertes y vamos a salir adelante”

E.B.-EP