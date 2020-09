Hoy se celebra el «Día mundial del periodista turístico»

Hace dos años la Organización Mundial de Periodismo Turístico declaró al 5 de septiembre como el «Día mundial del periodista turístico». El emotivo evento tuvo lugar en el cierre del 8° Congreso Internacional de Periodistas Turísticos, donde participaron más de 100 periodistas de diferentes países, y con el imponente marco de las Cataratas del Iguazú.

En la oportunidad, participaron más de 100 periodistas especializados en turismo provenientes de países como Puerto Rico, Panamá, México, Honduras, República Dominicana, Chile, Perú, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Brasil y Argentina, y también hubo algunos provenientes de Europa.

El acto estuvo encabezado por Miguel Ledhesma- director de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, Luis Polo Roa- presidente de la Alianza Latinoamericana de periodistas turísticos, Leopoldo Lucas- presidente del Iturem Iguazú y Leonardo Pascutto en representación del Iguazú Convention Bureau (ICB).

En la ocasiónMiguel Ledhesma explicó que desde el 2016 estaban gestionando esta declaración y destacó que «todos los periodistas convocados para esta declaración llegaron vestidos de rojo para honrar a la tierra colorada que nos ha recibido siempre con tanta calidez y buena predisposición, y en segunda instancia porque el rojo simboliza pasión, que es lo que ponemos como profesionales de los medios, cada uno de nosotros en nuestras publicaciones».

Además dijo que «un periodista no trabaja solo por un sueldo o para un medio de comunicación, sino que trabajamos para la sociedad, para lograr un cambio o una mejora en el entorno en donde vivimos. Y es importante desde el periodismo turístico especificamente que podamos informar a turistas que nos leen desde todo el mundo, a través de plataformas digitales, lo que pasa en el destino, cómo está, con qué se van a encontrar, y no existe el destino perfecto, así es que contaremos cosas buenas y malas pero siempre tratando de que mejoren y de potenciar el destino. Y en este contexto también es importante escuchar al turista, saber qué necesita, qué le gusta y qué no, cuáles son sus demandas y en ese sentido también ver qué necesita la comunidad, y qué pueden brindar».

Para finalizar el director de la Organización Mundial de Periodismo Turístico agradeció a toda la comunidad, y a todos los que trabajaron e hicieron posible que esta declaración mundial se pueda realizar el 5 de septiembre de 2018, en la ciudad de Puerto Iguazú.

