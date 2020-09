Un estudio en Islandia reveló cuánto duran los anticuerpos en los recuperados de coronavirus

Un estudio realizado en Islandia reveló que la producción de anticuerpos al coronavirus, luego de haber padecido la enfermedad, dura al menos cuatro meses y no desaparecen rápidamente como se había planteado en estudios previos. El reporte se basa en pruebas realizadas a más de 30.000 personas islandeses.

Si una vacuna puede dar pie a la producción de anticuerpos duraderos, como lo hace una infección, eso da esperanzas de que «la inmunidad a este virus impredecible y altamente contagioso pudiera no ser efímera», indicaron científicos de la Universidad de Harvard y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en un comentario publicado junto con el estudio en la revista científica New England Journal of Medicine.

Los investigadores islandeses explicaron que se utilizaron seis ensayos y que se midieron los anticuerpos en muestras de 30.576 personas de ese país. Se evaluaron 2.102 muestras recolectadas de 1.237 personas hasta cuatro meses después del diagnóstico de PCR, así como se midieron los anticuerpos de 4.222 ciudadanos en cuarentena que habían estado expuestos al virus y las restantes que no se sabía si lo estuvieron.

Más del 90% de las personas que tenían una prueba PCR positiva lo dieron también en los dos ensayos de anticuerpos para el virus y permanecieron seropositivos 120 días después del diagnóstico sin disminución de los niveles de anticuerpos detectados en los ensayos.

«Nuestros resultados indican que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV-2 no disminuyeron dentro de los 4 meses posteriores al diagnóstico», indica el documento.

El nuevo estudio fue realizado por deCODE Genetics, una subsidiaria en Reikiavik de la compañía biotecnológica estadounidense Amgen, en colaboración con varios hospitales, universidades y funcionarios de salud en Islandia.

Fuente: Minuto Uno

