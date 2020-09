Piden una pronta reglamentación a la ley de Turismo para ayudar a paliar los efectos de la crisis económica y sanitaria en el sector

La Cámara de Diputados sancionó la ley de Sostenimiento y Reactivación del Turismo y esto generó gran expectativa entre actores del sector quienes afirman de la necesidad de una pronta reglamentación, entre ellos el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrua, quien pidió a la oposición pensar en la cantidad de personas que viven directamente del sector.

El titular de la cartera de Turismo, José María Arrua analizó la necesidad de que se reglamente la Ley aprobada por el Senado y afirmó que dará tranquilidad y previsibilidad al sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia.

«Una ley de reactivación que fue muy discutida y que ya se aprobó y esperamos la reglamentación cuanto antes. Traerá cierta tranquilidad al sector con algunas medidas que se van a sostener en la línea de tiempo, lo cual le va a dar cierta previsibilidad de que podrá abrir en tal fecha o que las obligaciones se van a prorrogar y que recibirá la ayuda de la ATP y beneficios que son programas que incentivarán las compras a futuro».

Sostuvo que hay que esperar la reglamentación y la letra chica. «La verdad que hayamos avanzado con esta ley que hace dos o tres meses que se esperaba, ahora estamos contentos y felices que en el mes de septiembre , en el mes de turismo, tengamos la Ley aprobada y esperemos que se pueda reglamentar en este mismo mes».

Con 127 votos afirmativos y 2 abstenciones, se convirtió en Ley el proyecto sobre Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional.#UniendoVoces 🇦🇷 pic.twitter.com/DrBd0EKZHp — Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 2, 2020



Arrua destacó que en este contexto de pandemia se pueda dar esta medida que ayude al sector. «Es un contexto de mucha incertidumbre, en el que no sabemos todavía si en octubre vuelven los aviones y el transporte de larga distancia y no es una queja, pero la epidemiología es la que va marcando los días y sabemos que la situación del país no es la mejor y que la provincia está en un contexto totalmente diferente de lo que se vive a nivel nacional».

Agregó: «Esperamos poder mantener esta burbuja con todas las medidas sanitarias, el protocolo social aplicado y con la responsabilidad social de la gente».

El titular de Turismo de Misiones afirmó que esperan que la reactivación del sector vaya de la mano del avance de la ciencia y la vacuna.

Temor ante una posible impugnación de la oposición a la Ley de Turismo

Uno de los mayores temores de los empresarios turísticos es la impugnación de esta ley que ha esperado varios meses para ser discutida.

«Una oposición que debería plantearse cuáles son sus prioridades. Si la modalidad en la cual se sesiona o si la necesidad de la gente. Hoy más que nunca debemos poner la necesidad de la población», cuestionó.

Arrua agregó que, «espero que podamos ver cuál es la oportunidad del sector turístico que fue uno de los que primero paro y uno de los últimos en retomar su actividad. Esta es una ley que no solo va a beneficiar a una empresa sino a un millón de argentinos que viven del turismo de manera directa. Pedimos que nada más trabe el tiempo».

Como se recuerda, con 127 votos a favor y dos abstenciones del Frente de Izquierda, la Cámara de Diputados sancionó la ley de Sostenimiento y Reactivación del Turismo. Desde el sector privado entienden que la entrada en vigencia de la norma es urgente para paliar los efectos económico que provocó la pandemia. Afirman que el mayor temor que tienen es que se demore o deje sin efecto la ley debido a los pedidos de impugnación de la bancada de Juntos por el Cambio.

@SartoriDiegoH, Diputado Nacional: «El turismo es uno de los sectores mas afectados por la pandemia, y de los últimos que se va a recuperar del todo. El espíritu de esta Ley tuvo media sanción en el Senado y ayer obtuvo sanción de la Cámara de Diputados». — Radio Libertad (@fmlibertadmol) September 2, 2020

Patricia Durán Vaca, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Misiones y presidente de la filial de Iguazú de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, la noticia de la sanción es buena, sin embargo, el contexto actual es lo que más le preocupa porque ya no tienen manera de generar ingresos para sostener a sus empresas y la posibilidad de que la bancada de Juntos por el Cambio impugne la Ley.

«Estamos bien con esta noticia, pero nuestra gran preocupación es que se impugne la sesión y el sector ya no da para más, ya llegó al límite. Estamos esperando ansiosos esta aprobación de la ley porque ya no hay más tiempo», afirmó para Misiones Online.

SPM-CP+EP