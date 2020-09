Australia: buscan a una embarazada en su casa y la detienen por promover una marcha en contra del Gobierno

La detención en las últimas horas de una mujer embarazada, acusada de promover una protesta contra las medidas de restricción impuestas en Australia para combatir el coronavirus, causó indignación y fortaleció al movimiento negacionista en el país.

Zoe Buhler, de 28 años, fue detenida la tarde del miércoles dentro de su vivienda en la ciudad de Ballarat, en el estado de Victoria, epicentro del rebrote de la pandemia. Está acusada de incitar a una protesta contra las restricciones.

Buhler había promovido el llamado «Día de la Libertad», que incluía manifestaciones callejeras planeadas para ese día en todo el estado de Victoria, incluyendo la capital Melbourne, contra las medidas aplicadas para combatir la Covid-19.

«Le pedimos a todos los habitantes de Victoria que no salgan de sus casas a protestar. Estamos muy preocupados», dijo el comisionado asistente de la Policía de Victoria, Luke Cornelius.

El agente defendió la legalidad de la detención, aunque admitió que «arrestar a una mujer embarazada nunca va a dar una buena imagen». La detención suscitó la crítica del ex ministro australiano de Comercio, Steven Ciobo, quien afirmó en Twitter que, si bien no estaba «de acuerdo con la postura de la mujer, su detención es completamente absurda y no tiene fundamento en un país como Australia».

Mientras los sectores opositores al gobierno local calificaban de «fascistas» las medidas, otras voces como las de Sophie McNeill, investigadora de Human Right Watch, expresaban su preocupación de que el incidente pudiera «reforzar la determinación del movimiento anti-confinamiento».

El Ejecutivo del estado de Victoria tiene previsto anunciar este domingo su plan para abandonar las restricciones, tras el rebrote de coronavirus detectado a finales de junio, que hizo saltar las cifras de unas 2.200 infecciones a las más de 19.300 actuales.

El estado de Victoria registró hoy su segundo día consecutivo de aumento de casos con 113 nuevas infecciones y 15 muertes en las últimas 24 horas.

LEE TAMBIÉN: Coronavirus: Corea atraviesa un rebrote de la enfermedad tras una marcha opositora

Fuente: Crónica

DA-CP