Luis Suárez tendría definido su nuevo destino

La prensa italiana informó este miércoles que Luis Suárez acordó su vínculo con la Juventus y que ahora será el delantero uruguayo quien tendrá que negociar su salida del Barcelona, con el que aún tiene un vínculo hasta mediados de 2021.

Según La Gazzetta Dello Sport, el Pistolero firmaría por tres temporadas con el conjunto de Turín y percibirá un salario aproximado a los 10 millones de euros netos por cada año. Suárez tendrá que definir de qué manera interrumpirá su contrato con el equipo culé, ya que Ronald Koeman ya le comunicó que no lo tendrá en cuenta en su proyecto.

El programa español El Chiringuito informó días atrás que el salario de Luis Suárez es de 17 millones de euros. Esto facilitaría el acuerdo entre el futbolista y la dirigencia del Barcelona, que buscará achicar los gastos. En tanto, Juventus aguarda que esto ocurra para poder incorporar al uruguayo en condición de libre, aunque deberá hacerse de paciencia ya que el conjunto español tiene como prioridad resolver el futuro de Lionel Messi.

El bosnio Edin Dzeko, el delantero de la Roma, era la prioridad del flamante entrenador Andrea Pirlo, pero no hubo avances por lo que la dirigencia de la Juventus apuntó todos sus cañones en la contratación de Luis Suárez.

En este contexto, el uruguayo ya recibió el guiño de un emblema e ídolo de la Juventus. Se trata del ex futbolista de la Juventus, Claudio Marchisio, quien publicó una foto en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Bienvenido Septiembre… Esperando a Luis Suárez”.

Por su parte, Arthur, ex compañero de Luis Suárez en el Barcelona, sí fue confirmado como refuerzo de la Juventus. Por supuesto, se refirió a los rumores sobre la posible llegada del uruguayo al plantel de la Vecchia Signora. “No he hablado con Luis Suárez, no conozco su situación, así que creo que los directivos pueden responder con más detalle. Es un gran jugador, si tuviera la oportunidad de jugar con él sin duda aportaría un gran valor al equipo”, explicó el centrocampista.

La realidad marca que no solo la Juventus tiene en los planes a Luis Suárez. Atlético de Madrid, PSG y el Ajax, su ex club, también lo tienen en carpeta para sumarlo de cara a la próxima temporada. La idea del equipo de Turín es que el uruguayo reemplace a Gonzalo Pipita Higuaín, que no será tenido en cuenta por el entrenador Andrea Pirlo para la próxima temporada y que tendría todo acordado con el Inter de Miami, propiedad del ex futbolista David Beckham.

Fuente: Infobae

