Con estricto protocolo de seguridad, desde el 09 al 11 de octubre se realizará en Montecarlo la Fiesta Provincial de la Flor

Graciela González, organizadora de la Fiesta Provincial de la Flor, anunció que este año, pese a la pandemia de Covid-19, se realizará la Trigésimo Séptima edición de la tradicional celebración montecarlense. Explicó que el evento tendrá lugar los días 09, 10 y 11 de octubre y se desarrollará bajo un estricto protocolo sanitario.

“Tenemos prevista la edición número 37 de nuestra Fiesta Provincial de la Flor, aunque este año no se realizará la Fiesta Nacional de la Orquídea. Decidimos apuntar hacia el turismo interno que viene desde hace más de un mes en nuestra provincia y por eso trabajamos en el Parque Vortisch cada fin de semana, recibiendo a los turistas”, manifestó.

Señaló que, mediante encuentros previos con el intendente de la localidad de Montecarlo, así como también con las autoridades de Turismo de Misiones y del Gobierno de la Provincia, decidieron finalmente concretar la festividad de manera presencial. Con respecto a las indicaciones sanitarias, sostuvo que aún están trabajando en ellas.



“Aún no nos dijeron cuántas personas podrán ingresar, pero estamos trabajando con el equipo de los trabajadores en medidas para que la gente no se junte -no se aglomere- y cumplan con el protocolo de distanciamiento. Tenemos la ventaja de que nuestro parque es amplio y tiene muchos lugares para que la gente se disperse”, aseguró.

“Creemos que nos permitirán el ingreso de más personas de las que entran al Parque de las Naciones en Oberá. Abriremos en horario corrido durante las tres jornadas: desde las 08:00 de la mañana hasta las 00:00 horas, o dependiendo de la cantidad de gente que permanezca dentro del parque”, señaló.



Fiesta Provincial de la Flor: habilitarán patio gastronómico y suspenderán la Elección de Reina

Con respecto a si habrá un sector gastronómico, tal como sucede comúnmente en este tipo de eventos, indicó que también se han reunido con las “instituciones que explotan este sector” a fines de establecer las medidas de bioseguridad necesarias para el funcionamiento del servicio.

En ese sentido, González afirmó que tendrá las mismas características que el protocolo ya aprobado para el funcionamiento de bares y restaurantes de la Provincia. “También vamos a tener la pre-fiesta de la Cerveza Artesanal, donde va a haber un patio cervecero donde la gente tendrá la posibilidad de comprar su trago y seguir circulando, no quedarse estancado en el stand”, acotó.

Consultada sobre los espectáculos artísticos, mencionó que no los autorizaron a realizar este tipo de presentaciones, así como tampoco la Elección de Reina: “Nos centramos netamente en la exposición, aunque obviamente habrá musicalización dentro del predio. Para el día sábado estamos pensando en poner un Dj para que la gente se pueda distender un poco”, acotó.

Graciela González.

El Salón Cultural, explicó, tampoco abrirá sus puertas durante los días de realización de la Fiesta Provincial de la Flor. Por otra parte, y haciendo provecho de que se encuentra al aire libre, anunció además que abrirán el Laberinto Vegetal: “Volveremos a abrirlo ya que estábamos cuidando durante estos meses”.

No será necesario sacar turno previo para visitar la Fiesta Provincial de la Flor

La organizadora mencionó además que para participar del evento no hará falta sacar turno previo, modalidad que se venía implementando en las diferentes propuestas hasta el momento, ya que “sabemos que la gente ‘se larga’ y quiere llegar de alguna forma. A veces piden turno y no llegan, con lo que también limitan que otras personas entren”.

Acerca del precio de las entradas, anunció que tendrán un valor de 120 pesos para adultos, en tanto que para menores de edad y jubilados abonarán solamente 80 pesos. El espacio para el estacionamiento de los vehículos saldrá 50 pesos. “El día inaugural, es decir el 09 de octubre, el ingreso será gratuito desde las 09:00 hasta las 14:00 horas”, cerró.

AV-A