El acuerdo con los acreedores es una oportunidad para el Gobierno de equilibrar el déficit fiscal de Argentina, sostuvo Alonso Schwarz

Consultado sobre el acuerdo con los acreedores logrado por el Gobierno nacional que anunciara el presidente Alberto Fernández el lunes (31/08) el economista jefe de la Región NEA de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz, consideró que es una muy buena oportunidad para equilibrar de déficit fiscal de Argentina que se vio afectado por un mayor gasto público por la pandemia del coronavirus y debió financiarse con emisión monetaria, generando inflación.

Gerardo Alonso Schwarz- Canal 12

Para ejemplificar comparó y supuso que el Gobierno nacional es como una familia que están muy endeudadas con la tarjeta de crédito con un banco y ha perdido todo tipo de crédito con este banco, “de esta manera al acordar con los acreedores, en este caso una deuda que ascendía aproximadamente a los 66 mil millones de dólares, acordó con una inmensa mayoría, muy pocos han quedado afuera”.

Agregó, en diálogo con Canal 12, que “esto hace que por un lado despejemos esa duda acerca de si tenemos que pagar o no estos años y las dos principales características de esta renegociación fue primero una quita importante del orden del 30 por ciento en los años que tenemos por delante y sobre todo en los próximos tres años. Hay muy pocos vencimientos de esta deuda que vamos a tener que pagar, después sí se van acumulando pero los primeros tres años vamos a tener prácticamente ningún vencimiento y no vamos a tener que pagar prácticamente nada o muy poco”.

Esta situación de haber corrido los vencimientos le da mucho aire al Gobierno nacional y la posibilidad de acomodar sus cuentas “de la misma forma que esa familia que acuerde con el banco pagar su tarjeta de crédito recién dentro de dos años, tiene la gran oportunidad de ordenar sus cuentas y tomar las medidas necesarias para no caer nuevamente en ese problema. Para dar una idea de esto, que se renegocio es una quita importante, pero solamente este año el déficit fiscal del Gobierno nacional va a estar en el orden de los cincuenta y cinco mil millones de dólares según las proyecciones que hay con los datos hasta el día de hoy”.

Para el economista este año, por la pandemia, el déficit fiscal será muy importante y se va a financiar de varias maneras, entre otros conceptos con aportes del Banco Central, con emisión monetaria, y se preguntó cómo va a afectar la vida de cada uno y que va hacer el Gobierno a partir del año que viene, de qué manera va a ordenar las cuentas nacionales a partir del año que viene.

Destacó que el proyecto del Presupuesto Nacional 2021 estima un déficit fiscal del 4,5 por ciento, “eso implicaría comenzar o volver en el sendero de reordenar las cuentas fiscales para llegar a un equilibrio fiscal en algún momento, esto es que no tengamos que recurrir nuevamente deuda o a la emisión monetaria sino que el gasto público se financie totalmente solamente con los impuestos recaudados ese año. Depende de la cantidad de ingresos que haya, de los impuestos y la eficiencia en la recaudación, pero principalmente también depende del gasto público nacional”.

Consideró Alonso Schwarz que es “una oportunidad enorme para el gobierno Nacional, si se aprovecha esta oportunidad para sanear las cuentas públicas, eso significa de que no se va a tener que seguir emitiendo dinero al ritmo que se está emitiendo actualmente y eso no va a generar la inflación que actualmente hay”.

Recordó que estamos en medio de una recesión porque a nivel nacional la actividad económica está en caída, “se prevé una caída del PBI del 10 o el 15 por ciento” y lo comparó con lo que sucedió en el 2002 para dar una idea de la dimensión de la crisis económica y “aun así estamos con una inflación que supera ampliamente 40 por ciento anual, justamente porque a pesar de que están regulados muchos precios de servicio, por ejemplo, los servicios básicos, los servicios regulados, servicios públicos, lo mismo tenemos una inflación muy alta, justamente porque tenemos una emisión monetaria muy fuerte que tiene como objetivo financiar al Gobierno nacional, al gasto público, si se aprovecha esta oportunidad no va a ser necesario emitir tanto y por lo tanto bajara la inflación”.

También se refirió el economista al impacto que tiene el acuerdo con los deudores en aquellas provincias que necesitan financiamiento extra que les da la oportunidad justamente de volver al mercado de capitales. “No es el caso de la provincia de Misiones entiendo, pero hay muchas provincias que estaban buscando financiamiento para obras de infraestructura. Bueno, esto nuevamente le da la oportunidad de salir a buscar esos créditos para financiar esas obras que no podían hacer con recursos corrientes”.

Estimó, además que no cree que sea posible lograr el equilibrio fiscal en solamente dos años porque recordó que el déficit fiscal para este año es de 10 puntos porcentuales del PBI, “de eso a cero hay mucho camino por recorrer, pero lo más importante es que comencemos ese sendero, que vayamos en ese sentido porque esa es la única forma de generar la sostenibilidad y evitar esta crisis cíclicas que ha tenido la economía argentina desde hace años. Por citar solo un ejemplo, desde el 2011 hace casi diez años la economía argentina no crece y no genera nuevos puestos de trabajo privados, registrados y de calidad con aportes previsionales, con aportes jubilatorios, entonces esa es la crisis que es importante superar. Y para eso es necesario justamente, sentar las bases de ese crecimiento a largo plazo”.

