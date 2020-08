Viajes de egresados: agencias de turismo de Misiones aclaran que los viajes estudiantiles no están suspendidos

El presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, Hector Dopazo explicó que el servicio de viajes de egresados se ha diferido y pidió a los padres comprensión y tranquilidad pues aseguró que sí va a cumplirse con los mismos.

Héctor Dopazo. LT4

A pocos meses del cierre del año, muchos estudiantes esperaban con ansias el cierre de su etapa académica. Los viajes de egresados ya habían sido contratados por muchos, pero la incertidumbre que ocasionó la pandemia pospuso muchos de sus planes.

En ese sentido, Hector Dopazo, presidente de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo (AMAT), regional de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turimo (FAEVYT), Hecto Dopazo, el enfoque de sus servicios será el de la reprogramación de los viajes.

«Los viajes estudiantiles son justamente uno de los temas mas esenciales que se están tratando en este momento, en realidad, dependemos de la decisión del ministerio de salud a nivel nacional,que va hacer tomada en forma conjunta con educación y turismo. Y en cuanto estén las condiciones sanitarias recién se va a poder determinar las salidas».

Aclaró que lo viajes de egresados no están suspendidos. «Los viajes no están suspendidos. Están diferidos, vale decir que los servicios se van a cumplir, en eso los padres tienen que estar tranquilos porque se van a concretar tarde o temprano», dijo.

Dopazo informó que entiende que van a tener actividades que se superpongan, «sobretodo si estamos hablando de los chicos que están saliendo de secundario. Pero a pesar de eso se está trabajando a brazo partido, desde el Ministerio de Turismo y salud para ver los protocolos, homologarlos para que los chicos puedan viajar en los últimos meses o los primeros meses del año que viene así que no tenemos más que acatar las imposiciones y esperar».

El representante de las agencia explicó que, si no están dadas las condiciones no pueden marcar salida ni confirmar las mismas. «Hay que pensar que no solamente Misiones tiene chicos para viajar sino todas las provincias y hay provincias que no están todavía en condiciones de habilitar sus fronteras para la circulación y por ende tenemos que estar a la espera , es un tema que nos supera a todos».

Precisó que son varios servicios que intervienen en un programa turístico estudiantil, lo que va más allá del transporte, que se estima entre septiembre y octubre pueda tener mediana circulación.

«A mi criterio personal, la transportación es lo mas sencillo para resolver, pero después tenes otros servicios conexos como hotelería, restaurantes, centros de actividades que aglomera chicos,todas las cuestiones diferentes a las cuales hay que atender y a las cuáles hay que tener muchísimo control y cuidado porque son esos lugares donde posiblemente puede haber transmisión del virus», afirmó.

Contexto de las empresas que organizan los viajes de egresados

Sobre la situación de los consumidores y la viabilidad para cumplir con el pago de las cuotas expresó que aunque cada uno maneja su independencia, entiende que están buscando diversas soluciones para sus clientes.

«Al hablar con colegas, sabemos que algunos han conseguido diferir la salida, reprogramar, salir para el año que viene, otros han pospuesto las salidas nacionales y las van a canjear por algunas alternativas a nivel provincial y también hay algunas personas que han dejado de pagar cuando se generó lo de la cuarentena y yo pienso que no porque no quieran pagar, porque uno como padre hace el esfuerzo por sus hijos, pero ante esta circunstancia económica, se me ocurre que ha generado una merma en el pago de las cuotas«.

Resaltó que a diferencia de sus pares en otros países, «hoy las agencias de turismo en Posadas y en Misiones están habilitadas porque hemos hecho gestiones, porque hemos trabajado, porque hemos presentado los protocolos. En fin estamos trabajando en forma muy estrecha con las autoridades», acotó.

