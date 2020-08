“Mejor es dar, que recibir”: jóvenes de Jardín América repartieron 1.000 paquetes a niños de la localidad

Todos los años suelen organizarse actividades durante el mes del niño para agasajarlos, y este año no iba a ser la excepción. Cumpliendo con los protocolos establecidos, manteniendo distancia y con barbijos puestos, los jóvenes de la Iglesia Pueblo nuevo repartieron donaciones a niños de Jardín América.

Con corazones felices y bendecidos afirman que fue una experiencia única e inolvidable que esperan poder volver a repetir.

No solo los pequeños disfrutaron, Los padres y familias festejaban junto, incluso hubo ancianos salieron a la calle a demostrar que aún tienen espíritu de niños y recibieron regalos también.

Unidos por una buena causa

Desde principios del mes de agosto, los chicos de la Iglesia Pueblo Nuevo, junto a su grupo de líderes, se organizaron para juntar donaciones con la meta de entregar 500 paquetes para alegrar a los niños de diferentes barrios. La campaña llevó el nombre de “Paquete feliz” y, ante la excelente respuesta y donaciones de la gente de la ciudad, decidieron redoblar apuestas y apuntar a que fueran 1.000 paquetes, objetivo que lograron y pudieron llevar a cabo la entrega durante los domingos 23 y 30 de agosto.

Alegría, sonrisas y mucha diversión

Llegó el día de salir a regalar sonrisas, los chicos se disfrazaron y se llenaron de colores, sombreros y pelucas, hubo desde payasos, abejas, hasta incluso hawaianos, todo con el único objetivo de hacer felices a los niños, los cuales la mayoría no han podido salir de sus casas a lo largo de estos 5 meses de cuarentena.

Los pequeños los esperaban ansiosos, muchos detrás de rejas y portones, otros salían a las veredas y a la calle, con tal de ver a los payasos y recibir su regalito.

“Dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús en la biblia, pero, ¿y cuando ellos no pueden acercarse? Vamos nosotros a ellos a llevarles un poco del amor que Jesús les tiene” fueron palabras del Pastor Diego Zub, líder del grupo UP. También recalcó que no se trata de una iglesia o una religión, se trata de bendecir, alegrar y hacer felices, sobre todo, a aquellos que más lo necesitan. “Son tiempos difíciles los que nos tocan atravesar, todos necesitamos un poco de amor y alegría.”

E.B.-CP