Pese al buen movimiento en locales gastronómicos de la Costanera, aseguran que aún hay muchos locales que todavía no pueden trabajar

Martín Oria, referente del rubro de los gastronómicos en la Capital provincial, miembro de la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines (Ambrha) y representante de la Coordinadora Mercantil Posadas, se refirió a la situación actual de los locales de la ciudad y resaltó que, independientemente de lo positivo que resultan medidas como la extensión horaria de la atención al público, el panorama aún no es el mejor.

En diálogo con Misiones Online, el empresario señaló que aquellos bares y restaurantes que se están viendo mayormente beneficiados en este último tiempo son los que se ubican sobre la Avenida Costanera. No obstante, reiteró que debido al contexto de pandemia de Covid-19, son muchos los locales que todavía se ven imposibilitados a abrir sus puertas, por lo que calificó de “exagerado” afirmar que la demanda en el rubro gastronómico aumentó considerablemente.

Martín Oria.

“El movimiento está funcionando muy bien, pero la realidad es que tenemos muchos colegas como ser de pubs o pooles que todavía no pueden abrir. Misiones está viviendo una situación distinta a la que se vive en otros lugares del país, producto del trabajo realizado desde el Gobierno y los responsables de armar los protocolos, pero la situación aún no es la mejor”, manifestó.

Gastronómicos de Posadas: muchos todavía esperan ser autorizados

Explicó que los sitios más elegidos por la gente, sobre todo la juventud, son las cervecerías y también restaurantes que se encuentran distribuidos por la Avenida Costanera: “La cantidad de negocios donde la gente hace fila y espera para ingresar son contados. Gracias al buen tiempo que acompañó durante estos días y más por la zona sobre el río, ofrecieron opciones de sunset y lograron atraer gente”.



Y añadió: “Si te fijas en la zona de la Avenida Corrientes y la Avenida Centenario, donde están los negocios que tienen el mismo mercado, la actividad es poca. Por el buen clima las personas buscan sitios al aire libre que sirvan de despeje, pero en contrapartida sucede que no todos los comercios están trabajando”.

Sobre la extensión horaria para la atención al público que se dio semanas atrás, indicó que resultó beneficiosa. “Por supuesto que uno siempre quiere más, pero entre los colegas nos contenemos por justamente lo mismo: hay gente que todavía no está pudiendo arrancar, como por ejemplo en los pooles donde todavía no están habilitados a reanudar sus actividades ya que solo están habilitados como bares, pero la gente no va al pool a tomar una cerveza, sino que va a jugar y después elige tomarse una cerveza”, expresó.

En lo que respecta a los restaurantes tradicionales, servicios de delivery’s y cafeterías del centro posadeño, aseguró que el movimiento es muy bueno, principalmente estas últimas que desde la reapertura de los gastronómicos han sido el “boom” y hasta el día de hoy continúan como las más elegidas a la hora de salir y buscar un lugar de despeje.

“Aquellos que no querían visitar cafeterías, que son los jóvenes en promedio de entre 20 a 30 años, buscaron las cervecerías en la Costanera. Eligieron alternativas con sunsets y disc jockey’s (recientemente por disposición municipal autorizaron la presencia en bares de grupos musicales o deejays)”, señaló.

¿Cómo es el caso de los hoteles?

De la mano con el turismo interno, la actividad hotelera también comienza a retomar sus actividades aunque obviamente a pasos muy cortos. Sobre ello, Oria aseguró que las opciones de cabañas, lodges y hospedajes en zonas de selva son los más elegidos por los misioneros.

“En Posadas no estamos teniendo mucho flujo de turismo, sino que la gente se está yendo a los lugares del interior con sitios de tipo campestre”, comentó. Tal como lo había señalado el propio ministro de Turismo de Misiones en declaraciones a los medios, en contracara con todo lo que implica el contexto de encierro suscitado por la pandemia, las personas eligen las ofertas de turismo de naturaleza que antes, inclusive, no estaban acostumbradas a consumir.

AV-EP