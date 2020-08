Estudiantes de la Facultad de Exactas de la UNaM piden suspender las correlativas, abrir espacios de tutorías y el acceso a herramientas de conectividad

El estudiante de la UNaM Heber Duarte, de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, brindó detalles acerca del reclamo que realizan. Solicitan a las autoridades mayor acompañamiento ya que temen perder el ciclo debido a las dificultades surgidas por la pandemia de Covid-19. «Los estudiantes se están quedando afuera y el poder acceder a las clases está a mérito de cada uno. Aumenta la brecha entre aquel que puede y aquel que no», afirmó.

En diálogo con Misiones Online, Heber Duarte, estudiante del Profesorado de Matemática de la FCEQyN de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), alzó la voz en nombre de sus pares y señaló que desde iniciada la pandemia de coronavirus, cuando se suspendieron las clases presenciales, gran número de alumnos continúa con problemas de acceso a las cursadas, con todo lo que ello implica -disponibilidad de Internet, falta de dispositivos-.

Según explicó, están prontos a iniciar con un nuevo cuatrimestre el próximo 09 de septiembre. Hoy, en tanto, comienza la toma de exámenes finales. Al haber tenido dificultades para participar de las clases, sostuvo que muchos se han mostrado preocupados por la posibilidad de “perder el año” ya que, de reprobar, son numerosas las materias del siguiente período que se quedan “estancadas” por ser correlativas.



En un comunicado hacia las autoridades de la UNaM, un grupo de jóvenes expresaron que el pasado miércoles 27 de agosto presentaron un petitorio al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, especificando las siguientes medidas que consideran de suma urgencia aplicar para hacer efectiva la integración de todos los estudiantes:

–Suspensión de las correlativas de todas las carreras: “Queremos que las correlativas no sean un obstáculo para la reincorporación a las cursadas y que los chicos puedan inscribirse como alumnos regulares sin que ello afecte. Pedimos suspenderlas hasta el año que viene cuando finalicen las clases virtuales y podamos volver a incorporarnos”, indicó.

-Conformación de comisiones de recuperación formativa: “Que le brinden a los estudiantes la posibilidad de acceder a los conocimientos que se desarrollaron en su ausencia. Que la universidad pueda garantizar eso le da continuidad a aquellos que perdieron el primer cuatrimestre. Serían como tutorías con un cuerpo de profesores para que los alumnos puedan sacarse dudas y preparar materias para rendir libres”, expresan.

-Otorgar las herramientas informáticas y de conectividad a quienes lo necesiten para la reincorporación a las cursadas: “Con antecedentes de esta medida -como el plan Conectar Igualdad, ejemplificó- queremos que la UNaM en conjunto con el Gobierno de la Provincia, desarrollen un plan de asistencia para aquellos que no pueden acceder a las herramientas básicas para las clases virtuales”.

“Yo, particularmente, soy de Jardín América pero ahora estoy en Posadas porque allá no tengo la posibilidad de acceder a un buen servicio de internet que me permita participar de las clases virtuales y estudiar. Hay muchos chicos que no tienen esa oportunidad porque no están en condiciones de transcurrir la pandemia acá y, por ello, se ven imposibilitados a acceder: no tienen computadoras, celulares o Internet”, manifestó Duarte.

Y explicó: “En Exactas las cursadas no son fáciles y el calendario académico ya se modificó cuatro veces, en las cuales tres veces aplazaron el primer cuatrimestre. Muchos deben enviarles mails a los profesores consultando cómo pueden hacer para ‘rescatar un poco’ el tiempo que perdieron no pudiendo cursar, y debido a las correlativas eso significa prácticamente perder el año. Obstaculizan la posibilidad de seguir”.

El comunicado de los estudiantes de la FCEQyN de la UNaM:

“Una universidad para pocos.

Pasado más de 150 días de la cuarentena por Covid-19, la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) solo ha demostrado que, en tiempos de crisis institucional, no puede proyectar una gestión más allá del día a día. No es de extrañarse ya que, como una institución donde se replican los intereses políticos, solo pueden parchar los problemas.

Así una gran cantidad de estudiantes se encuentran sin los medios necesarios para desarrollar sus carreras en la modalidad de clases virtuales. Es por esto que, la FCEQyN especialmente, a días de declararse el aislamiento social, preventivo y obligatorio, brindó los medios de transporte necesarios para que los estudiantes que se encontraban en Posadas, sean enviados a sus domicilios en el interior de la provincia.

De esta manera, se desligaría de las responsabilidades futuras que puedan surgir de manera negligente ya que, como institución encargada de formar a los estudiantes para futuros profesionales, su tarea es garantizar esa tarea social. Las consecuencias se pueden comenzar a percibir en la poca participación de clases o abandono directo de la cursada, lo que provoca una deserción estudiantil.

Es por ello que exigimos que la UNaM vuelva a retomar la responsabilidad que tiene como institución y les brinden a los estudiantes excluidos de la cursada, las herramientas necesarias para que los mismos, se reintegren al desarrollo de sus carreras.

Invitamos a todos los estudiantes y padres, en especial los que se encuentran perjudicados actualmente, a que se sumen a la iniciativa. Ningún estudiante debe perder un año lectivo debido a la falta de políticas de una institución que dice contenerlos y que, hasta ahora, no ha desarrollado ninguna medida.”

AV-EP