El Comité de Científicos de Misiones analiza el protocolo elaborado para el regreso a clases presenciales, sujeto a las condiciones epidemiológicas

El Comité de Científicos de la provincia tiene ahora la decisión en sus manos sobre las condiciones del regreso a las clases presenciales en las escuelas, siempre de acuerdo a un análisis epidemiológico, reiteró esta mañana Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación.

Alberto Galarza – Radio Libertad

“Estuvimos trabajando con los equipos de las distintas áreas de Educación, elaborando un protocolo para el regreso a las clases presenciales; ese protocolo lo tenemos ya bastante avanzado, logramos cerrar algunos aspectos como cuáles serían los alumnos que vendrían -porque se barajaron muchas opciones-, cómo sería ese regreso y los plazos estimados. Todo lo que nosotros tenemos es una propuesta bastante avanzada para la vuelta a la presencialidad que se inicia con una capacitación de una semana, que está destinada a todos los docentes; esa capacitación será de carácter virtual, no será presencial; luego una segunda semana de regreso a la presencialidad de los directivos, administrativos y personal de servicio los dos primeros días y luego los tres días subsiguientes, del personal docente”, precisó sobre el contenido del documento que se fue elaborando con un ida y vuelta entre los distintos sectores involucrados en el proceso.

“Cuando finalice la capacitación y cuando se logre la articulación institucional, recién ahí estaríamos en condiciones de recibir a los estudiantes”, señaló.

Galarza dijo además que “la semana pasada, cerca del fin de semana, el ministro (por el ministro de Educación de la Provincia, Miguel Sedoff) envió al Comité Científico de la provincia, formado por el Gobernador, el vicegobernador, infectólogos, epidemiólogos y el ministro de Salud Pública, el protocolo para su evaluación. El Gobernador siempre lo dijo y los sostenemos nosotros, cuando volvamos, será por una cuestión científica, cuando estén dadas las condiciones epidemiológicas; mientras eso no ocurra, no podremos volver”.

@jalbertogalarza «Estuvimos elaborando un protocolo de regreso a clases, el cual ya se encuentre avanzando, como sería la vuelta, los plazos y que cursos volverían» — misionesonline.net (@misionesonline) August 31, 2020

En este sentido diferenció las etapas del arduo trabajo previo: “Lo que estamos haciendo es llevar adelante todo; la dimensión pedagógica, la dimensión organizativa y nos falta la dimensión epidemiológica que lo va a dar el Comité Científico”.

“Tenemos ya más o menos secuenciado el proceso, lo decimos en potencial porque depende de la definición del Comité; ellos nos pueden decir si se puede iniciar o no y también nos van a decir qué universo es el que regresa; nosotros le enviamos un universo de 40 mil personas entre estudiantes y docentes y el Comité Científico puede opinar sobre esto porque todavía no tenemos habilitado el transporte de media distancia”, aclaró.

Subrayó lo que ya se había adelantado desde Educación, que el retorno a las aulas sería paulativo y secuenciado: “Estamos pensando que vuelva séptimo año de la primera y quinto y sexto de la secundaria. Esa es la propuesta. En principio, todos continuarían con educación virtual, hasta tanto se apruebe este protocolo; de aprobarse, volvería primero este grupo de estudiantes y paulatinamente volverían los demás. Pero eso va a depender siempre de la paz epidemiológica”.

Reunión con los gremios

Galarza refirió que este lunes se concretaría una reunión con los gremios que agrupan a los docentes en la provincia para ponerlos al tanto de lo trabajado y definido hasta el momento. “Lo preciso es que hoy nos volvemos a reunir con los sindicatos para manifestarles nuestra propuesta; porque ellos también tienen opinión importante sobre este tema, dado la presencialidad de los trabajadores docentes y luego, el Comité Científico y otros organismos como Transporte, el IFAI (por el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial) , porque ellos nos van a proveer de alcohol, por ejemplo; todo con un trabajo muy importante de articulación”.

@jalbertogalarza «Comenzaría con una semana de capacitación virtual de los docentes, en la segunda semana volverían los directivos y administrativos, lo días siguientes los docentes, y luego con esto avanzado volverían los alumnos» — misionesonline.net (@misionesonline) August 31, 2020

“En lo salarial, se mantiene lo que el Gobernador Oscar Herrera Ahuad acordó con los gremios que cuando salgamos de esta pandemia -que está siendo más prolongada de lo que muchos imaginábamos- él estaba dispuesto a seguir dialogando sobre la recuperación del salario docente”.

Algunas precisiones

El funcionario ahondó también en otros aspectos para que resulten claros y orientadores para la población. “La capacitación docente para volver a la presencialidad es obligatoria y fijada por Nación; después de eso se dará la presencialidad para la discusión por las prioridades pedagógicas y la adecuación curricular. La verdad es que hay mucho trabajo docente para la vuelta a la presencialidad, porque hay que definir cuáles son las prioridades”

“El tercer paso será el tiempo del regreso de los estudiantes, con distanciamiento. Si son 30 no van a poder volver los 30; en los cursos van a haber grupos que no podrán ser intercambiables, más todo el protocolo sanitario que hay que respetar taxativamente”.

Limitaciones anexas

La falta de habilitación del transporte interurbano de pasajeros fue señalada por Galarza como unos de los aspectos que limitan las decisiones del regreso a las aulas. “En principio el regreso será para aquellos estudiantes que no requieran trasladarse de una localidad a la otra porque no está habilitado el transporte interurbano y esto es una limitación importante, incluso para el Nivel Superior y por eso habilitamos la posibilidad del examen virtual; aunque tienen también la posibilidad del examen presencial para aquellos que no requieran traslado”, explicó.

“Tenemos un grupo importante de docentes que están en edad de riesgo o que tienen patologías anexas y que no van a poder volver. Hay un largo camino, por el momento, desde Educación trabajamos en la dimensión pedagógica y organizacional para la vuelta presencial a clases, hasta la ratificación del Comité Científico”

Galarza cerró con la única certeza que existe hasta la fecha respecto de este tema: “La única fecha segura es la capacitación virtual que comienza el 14 de septiembre y de ahí en adelante, durante una semana”.

