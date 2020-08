Consternación en el karate de Misiones: “Fuiste un gran atleta y un excelente hijo”, destacó el sensei Pedro Brizuela ante el deceso del deportista

El mundo Karate a nivel nacional y principalmente a nivel provincial está de luto. En la jornada de ayer se conoció la triste noticia que el reconocido Karateca de la Tierra Colorada Renzo Brizuela sufrió un siniestro vial y perdió la vida a los 22 años.

El siniestro donde perdió la vida Renzo Brizuela ocurrió en la mañana del sábado en el barrio Fátima, sobre la avenida Juan Pablo II. El deportista misionero iba al mando de una motocicleta Yamaha de 125 c. Según los primeros indicios, una camioneta Ford F-100 estaría involucrada en el hecho.



Renzo Brizuela Vidal de 22 años, reconocido deportista de la provincia e hijo de Pedro Brizuela , presidente de la Asociación Unificada de Karate consiguió importantes medallas a nivel nacional e internacional en la disciplina de Karate y Judo.

En la provincia, cientos de deportistas manifestaron su conmoción por la pérdida de su compañero. El relato más triste lo dió el papá del joven fallecido. “querido hijo hace 18 años me diste esta primer medalla nacional y desde entonces fuiste uno de los mejores hasta tu lesión a los 19 años estuve esperando tu regreso al tatami pero vinieron proyectos tuyos que te alejaron me dijiste voy a volver pa y te estuve esperando”, se lamentó Pedro.

“Hoy esa espera va a ser eterna como mi dolor va a ser eterno y por el resto de mis días . como salgo de esta como duermo si ya no voy a despertar como siempre ya no seré el mismo”, agregó.

“Sólo sé que el camino de cada día te voy a encontrar en cada esquina en cada dijo vos ahí estarás quiero agradecerte que fuistes un gran atleta y mejor aún un excelente hijo pero hoy mi vida sin vos ya no será la misma”, continuó relatando el sensei.

“Me dejaste un legado un hijo que vos le pusiste mi nombre .y me hicistes el abuelo más feliz del mundo Por que mi primer nieto lleva mi nombre PEDRO . tambien me diste otro orgullo te hiciste pintor de autos , y también lograste ser sintieron negro. También me pediste ingresar a la marina cosa que no accedí a tu pedido porque no quería que estés lejos de mí”, señala el padre, muy conmovido.

“Ja que tonto fui hoy subistes al cielo como un angel . vas hacer mi estrella favorita .GRACIAS HIJO POR SER UNA BUENA PERSONA GRACIAS GRACIAS es el anhelo de todo padre donde quiera que estes no te preocupes que el pedacito de diamante que se llama Ian Pedro Brizuela que me dejaste lo voy a cuidar hasta mi muerte . DESCANSA EN PAZ MI AMOR”, concluyó en su posteo de Facebook el sensei Pedro Brizuela, padre de la víctima del siniestro vial.

Por su parte, el ministerio de Deportes de Misiones también se lamentó la noticia y manifestó sus condolencias a los familiares y amigos “expresamos nuestras sinceras condolencias al Sensei Pedro Brizuela, familiares, amigos e integrantes de la Asociación Unificada de Karate de la provincia, por el fallecimiento de su hijo Renzo, quien se desempeñaba en la disciplina”, comunicaron.

Por su parte, Adrian Báez, entrenador y reconocido personaje de la Lucha Olímpica también se lamentó la pérdida del joven y acompañó en el dolor a su padre “hoy estoy de luto, hoy apenas supe de la noticia salí corriendo a abrazar a mi amigo y hacerse carne su dolor, a este pequeño karateka lo vi crecer junto a mis hijos y me encuentro en la etapa del duelo de no poder creerlo, pero la vida es asi, a veces golpea y muy fuerte, nunca me hubiera imaginado algún día que iba a tener que bajar el ataúd que contenía al hijo de un amigo para ser sepultado,estoy consternado, estoy desubicado, no encuentro explicación, y eso me asusta…ver tanto dolor si,ese dolor me asusta, espero que este momento pase rapido asi alivia semejante dolor , te recordaremos Renzo cómo fuiste, Dios quiso un buen Karateka y te eligio a vos….” escribió conmocionado.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

AR-EP