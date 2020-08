Brasil: un sismo de magnitud 4.6 se registró en Bahía este domingo y los temblores se sintieron hasta ciudades cercanas a Mutuípe y Salvador

Se registró un sismo de magnitud 4,6 en la ciudad de Mutuípe, en Bahía, este domingo por la mañana. Según el Laboratorio de Sismología de la Universidad Federal de Río Grande do Norte (UFRN), hubo en total tres temblores, el principal a las 7:45 am. Hasta el momento no hay información sobre los heridos.

Tras el primer temblor, el más fuerte, hubo dos más, uno con magnitud 4,2 y el otro con 3,7. El epicentro de este último fue São Miguel das Matas. Según el sitio web de G1 (Red O Globo), los residentes de la capital, Salvador, y ciudades cercanas a Mutuípe también sintieron el impacto. Había registros en Amargosa, Castro Alves, São Miguel das Matas y Santo Antônio de Jesus, en Recôncavo Baiano.

“Hicimos un análisis preliminar y este gran evento lo registró la red global, fue de 4.6 en magnitud, 6 km al sur a suroeste de Mutuípe. Salvador está a poco menos de 100 km de Mutuípe y, con esa magnitud, Ciertamente se sintió en Salvador. Se registró en todas las estaciones de la red sismográfica brasileña, que tienen el apoyo del Servicio Geológico Brasileño ”, detalló Aderson Nascimento, coordinador del Laboratorio de Sismología de la UFRN.

Todavía no hay información sobre las causas del terremoto. Un residente de Mutuípe, el ingeniero Amauri Silveira, de 40 años, dice que la intensidad del choque fue tan fuerte que pudo sentir temblar los muebles de su casa. «Estaba poniendo la mesa de café y comencé a sentir el temblor en el piso, vi temblar las puertas del armario y los cubiertos. Con el susto, muchos vecinos abandonaron sus casas y se fueron a la calle, por temor a deslizamientos de tierra», aseveró.

La Red Sismográfica Brasileña (RSBR) es la organización pública responsable de monitorear la sismicidad del territorio nacional a través de sus casi 100 estaciones sismográficas esparcidas por todo el país. Las estaciones son operadas por el Centro de Sismología de la Universidad de São Paulo (USP), Observatorio Sismológico de la Universidad de Brasilia (Obsis / Unb), Laboratorio Sismológico de la Universidad Federal del Río Grande del Norte (LabSis / UFRN) y Observatorio Nacional (ON)

