El Juzgado de Paz Civil y Comercial N°2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones cita a Acosta Mabel Karina y Maria Belen Sosa
EL JUZGADO DE PAZ CIVIL Y COMERCIAL N°2 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES, SITO EN AVENIDA SANTA CATALINA 1735 PLANTA BAJA DE POSADAS, SECRETARIA N°2, CITA A ACOSTA MABEL KARINA DNI N° 23.800.204 Y MARIA BELEN SOSA DNI 36.410.718, A QUE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS, COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO EN “EXPTE N° 7.285/2.019 DOLDAN JORGE CARLOS ANTONIO C/ KARINA MABEL ACOSTA Y OTRO S/ EJECUTIVO”, BAJO APERCEBIMIENTO DE DESIGNARSE DEFENSOR DE AUSENTES.- PUBLIQUESE DOS DIAS. POSADAS, 8 DE JUNIO DE 2020.
Dr. SERGIO IGNACIO FREYRE
SECRETARIA
JUZGADO DE PAZ CIVIL Y COMERCIAL N°2FS-CP